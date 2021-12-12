Güney Çevreyolunda çalışmalar sürüyor

Adıyaman’da Millet Caddesi ile Eski Besni Caddesi’ni birbirine bağlayacak olan Güney Çevreyolu’nda çalışmalar devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından sürdürülen Güney Çevreyolu’nda çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Güney Çevreyolu’ndaki çalışmalarla ilgili bilgi veren yetkililer, tek amaçlarının yolu en kısa sürede tamamlayarak halkın hizmetine sunmak olduğunu söyledi.

Sürücüler ise yeni açılacak olan yollarla birlikte Adıyaman’da ulaşım ağının çok zenginleşeceğini belirterek, Başkan Süleyman Kılınç ve ekibine teşekkür etti.

iha