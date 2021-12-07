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Güne Bakış Gazetesi 18 yaşında

Adıyaman’da yayın hayatını sürdüren Güne Bakış Gazetesi 18. yılını kutluyor.

07 Aralık 2021 Salı 15:45
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Güne Bakış Gazetesi 18 yaşında

Adıyaman’da yayın hayatını sürdüren Güne Bakış Gazetesi 18. yılını kutluyor.

Güne Bakış Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mustafa Yücekaya, gazetenin 18. Yılına girmesi nedeniyle açıklamada bulundu.

Yücekaya, “Güne Bakış Gazetemiz bugün 18 yaşına bastı. Pandemi ve sonrasında kur artışlarıyla zorlukla ayakta duran yerel basın için 17 yılı geride bırakıp, 18 yaşa basmak, aynı zamanda zorluklara göğüs germek demektir. Kuşkusuz yerelde gazetecilik yapmanın sıkıntıları, ulusal boyutta gazetecilik yapmaktan çok daha zordur. Bu zorluğu, tam 17 yıldır okurlarımızın desteğiyle aşkla ve şevkle yürütmeye devam ediyoruz, 18’inci yıla adım attığımız bugün de, aynı şevkle, aynı aşkla, aynı heyecanla, aynı kararlılıkla ve aynı kriterlerle yürümeye devam ediyoruz. Sizlerle daha nice 18 yıllara ulaşmak istiyoruz” dedi.

Vatandaş odaklı gazeteciliği ilke edindiklerini kaydeden Yücekaya, “İlke edindiğimiz vatandaş odaklı gazetecilikten hiçbir şart ve durumda asla taviz vermeden, hiç kimseye yaranma, hiç de kimseyi karşımıza alma derdine düşmeden, doğru bildiğimizi, okurlarımızın lehine, okurlarımızın yanında yer alarak sürdürdük.

17 yılı geride bırakırken, bundan sonrasında da yine sizlerle birlikte, Adıyaman için, Adıyaman’da yaşayan herkes için güzel şeyler yapma gayretinde olacak, sizin sesiniz, sizin sözünüz, sizin gözünüz olmayı sürdüreceğiz. 17 yıl boyunca bu gazeteye çok kişinin emeği geçti, çok gazeteci burada yetişti, çok yazar arkadaşımız değerli fikirlerini paylaştı. Gazetemiz bazen okul oldu, yeni yeni yazar ve gazeteciler yetişti, bazen biz öğrendik, bazen bizden öğrendikleri oldu. O günden bu güne gazetemize emek veren dağıtıcısından baskıcısına, muhabirinden yazarına, dizgicisinden, çayımızı demleyen arkadaşımıza kadar hepsine yürekten teşekkür ediyor, tüm okurlarımıza da şükranlarımızı sunuyoruz. Bu gazete varsa, sadece gazetede çalışanlarıyla değil, siz okurlarıyla vardır. Desteğiniz sürdüğü müddetçe bu gazete sizin sesiniz olmayı sürdürecektir” diye konuştu.

Kaynak: iha
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