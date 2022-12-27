Görevleri sadece asayişi sağlamak değil, doğa için de çalışıyorlar - Videolu Haber

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü çatısı altında 2022 yılı Temmuz ayında kurulan Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi; Adıyaman genelinde Jandarma sorumluluk bölgesinde çevre, doğa ve hayvanların korunması, ekolojik dengenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi, çevre bilincinin geliştirilmesi, çevre suç ve kabahatleri engelleme amacıyla ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı’nın sorumluluğunda olan Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, kuruluşundan bu yana; 10 Çevre Kanunu, 41 Su Ürünleri Kanunu, 6 Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanunu olayına ederken ayrıca Tim, Çevre ve Doğanın Korunmasına yönelik 1000 kişiyi HAYDi Uygulaması tanıtımı ile Çevre ve Doğayı Koruma konusunda bilgilendirdi.