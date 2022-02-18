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Gönen, YKS’ye girecek öğrencilerle buluştu

Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, yaklaşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi öğrencilerle buluşarak sohbet etti.

18 Şubat 2022 Cuma 15:48
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Gönen, YKS’ye girecek öğrencilerle buluştu

Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, yaklaşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi öğrencilerle buluşarak sohbet etti.

Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen öğrencilerin spor, kültür, sanat ve sosyal gelişimlerine destek vermek ve sınav motivasyonunu arttırmak amacıyla Adıyaman Fen lisesi öğrencileri ile bir araya geldi. Adıyaman Fen Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen’in yanı sıra okul idaresi, öğretmenler ve 12. sınıf öğrencileri katıldı.

Sohbet havasında geçen toplantıda Hakan Gönen, başarılı olmak için yapılması gereken çalışmalar, aile-evlat ilişkileri, ders çalışma metotları, sınav kaygısının nasıl aşılacağı, telefon ve internet zararları gibi gençlerin ilgisini çekecek birçok konuya değindi.

Gönen, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmasında, "Sevgili gençler, günümüzde en değerli hazine muhakkak bilgidir. Bireyi diğer bireylerden farklı kılacak ve değerli kılacak yegâne şey bilgidir. Kendimizde var olan kabiliyetleri ancak bilgi ile harmanladığımızda başarıya ulaşma şansımız olur. Alacağımız değerli bilgiyi, cesaret ve girişimcilik ruhuyla birleştirdiğimizde başarıya ulaşmış oluruz. Bilgiye ulaşmanın yolu da eğitim ve okumakla mümkündür. Sizlerde bilimsel anlamda çok çalışarak mesleki bilgi ve yeteneğinizi arttırarak kendinizi çok iyi bir şekilde yetiştireceksiniz. Bilimsel anlamda hedeflediğiniz başarıya ulaşmak içinde çok çalışmalı ve kitap okumalısınız. Çünkü bütün bunları birleştirdiğimiz vakit hedefimize ulaşacağız. Sınavı kazanıp kazanamamanın ötesinde, üniversite eğitimi esnasında ve sonrasında farklı olmak gerek. Popüler ya da kazancı çok meslek sahibi olmaktan öte gönlündeki mesleği yapmak önemlidir” dedi.

Konferansta, öğrencilerin amaçlarına uygun hedef belirlemeleri ve bu yönde harekete geçmelerine yardımcı olacak bilgiler verildi.

Kaynak: iha
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