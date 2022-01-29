Gölbaşı itfaiyesi çatılardaki karları temizliyor

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde itfaiye ekipleri yaşanabilecek kazaların önüne geçmek için evlerin çatılarında biriken kar kütlelerini ve sarkıtlarını temizliyor.

Gölbaşı ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle çatılar üzerinde biriken kar birikintileri, Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından temizleniyor. Tespit edilen binalara gelen itfaiye çalışanları, çatılarda biriken kar kütlelerini ve sarkıtları temizlemek için çevrede önlem aldı.

Binanın çevresine şerit çeken ekipler, daha sonra araçtaki merdiven aracılığı ile çatılara ulaşarak biriken kar kütlelerini ve sarkıtları kürekle aşağı attı.

iha