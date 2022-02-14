Gölbaşı esnafı Kocaman ile ‘devam’ dedi

Adıyaman’ın Gölbaşı Esnaf ve Sanatkar Odası genel kurulunda Mevcut başkan Latif Kocaman yeniden başkanlığa seçildi.

Gölbaşı Esnaf ve Sanatkar Odası olağan genel kurulu gerçekleştirildi. Özel bir salonda gerçekleştirilen genel kurulda 3 aday yarıştı. Mevcut Başkan Latif kocaman’ın yanı sıra Nedim sevim ve Kemal Işık, başkan adayı oldu.

Genel kurulda 924 delege oy kullandı. Mevcut Başkan Latif Kocaman 559, Nedim Sevim 295, Kemal Işık 60 oy aldı. 10 oy ise geçersiz sayıldı. Mevcut Başkan Latif Kocaman yeniden seçilerek, delegelere teşekkür etti.

iha