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Göksu Köprüsü hizmete girdi

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan Adıyaman’ın Batı illeriyle bağlantısı konumundaki Göksu Köprüsü yıkılarak yerine yenisi yapıldı.

25 Şubat 2022 Cuma 16:37
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Göksu Köprüsü hizmete girdi

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan Adıyaman’ın Batı illeriyle bağlantısı konumundaki Göksu Köprüsü yıkılarak yerine yenisi yapıldı.

Adıyaman-Gölbaşı Karayolunun 25. Kilometresinde bulunan Göksu Köprüsü’nün yerine yenisinin yapılması için Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ihale yapıldı. Adıyaman’ın Göksu Köprüsünün taşıyıcı kolonlarının ve pabuçların ortaya çıkmasıyla ortaya çıkan ürkütücü görüntü sonrasında ihale yapılarak yaklaşık 11 ayda köprü tamamlandı.

Çift gidiş ve çift geliş olan iki köprüden eski olan (Gölbaşı istikametine göre solda olan) köprü tamamen yıkılarak yerine yenisi yapıldı. 40 yıl önce yapılan 200 metre uzunluğunda olan, 11 açıklı köprü (ayak direkli) yıkılarak yerine aynısı yapıldı.

Kaynak: iha
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