Giyim mağazasındaki hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı-Videolu Haber

Alınan bilgiye göre olay, öğleden sonra Sıratut Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı alışveriş merkezin gelen iki şüpheli çocuk reyonundan çaldıkları bin 700 lira değerindeki malzemeler ile kaçmaya çalışırken görevliler tarafından fark edildi. Durumu fark eden görevlilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri tarafından güvenlik kamera kayıtları incelemeye alındı. Bin 700 lira değerinde elbise çaldığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



Kaynak:PHA