Galeriler Yazarlar
Adıyaman
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
5.391,91
ALTIN
1.071,30
DOLAR
18,65
STERLİN
22,68
EURO
19,80

Giyim mağazasındaki hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı-Videolu Haber

Adıyaman'da, giyim mağazasında hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheliler güvenlik kamerasına yansıdı.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
19 Aralık 2022 Pazartesi 23:56
7 Okunma
Giyim mağazasındaki hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı-Videolu Haber

Alınan bilgiye göre olay, öğleden sonra Sıratut Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı alışveriş merkezin gelen iki şüpheli çocuk reyonundan çaldıkları bin 700 lira değerindeki malzemeler ile kaçmaya çalışırken görevliler tarafından fark edildi. Durumu fark eden görevlilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri tarafından güvenlik kamera kayıtları incelemeye alındı. Bin 700 lira değerinde elbise çaldığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Kaynak:PHA

Anahtar Kelimeler:
Giyim Mağazasındaki Hırsızlık Güvenlik Kamerasına YansıdıVideolu Haber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Torunoğlu’dan 6. Bölge Teşvik teşekkürü
Başkan Torunoğlu’dan 6. Bölge Teşvik teşekkürü
Başkan Çelenk: 2023 yılında 30 bin kişiyi istihdam edeceğiz
Başkan Çelenk: 2023 yılında 30 bin kişiyi istihdam edeceğiz
Ali Deniz: Şube müdürleri yapılan iyileştirmelerden faydalandırılmalıdır
Ali Deniz: Şube müdürleri yapılan iyileştirmelerden faydalandırılmalıdır
Hatay'da 4,8 büyüklüğündeki deprem bölgede hissedildi
Hatay'da 4,8 büyüklüğündeki deprem bölgede hissedildi
Başkan Kılınç, Yatırımcıları Adıyaman'a davet etti
Başkan Kılınç, Yatırımcıları Adıyaman'a davet etti
SANKO Okulları öğrencisi yüzmede bronz madalya kazandı
SANKO Okulları öğrencisi yüzmede bronz madalya kazandı
İkinci kattan düşen genç yaralandı
İkinci kattan düşen genç yaralandı
KESK üyelerinden bütçe açıklaması-Videolu Haber
KESK üyelerinden bütçe açıklaması-Videolu Haber
Sincik ve Samsat’ta meyve fidanı dağıtıldı
Sincik ve Samsat’ta meyve fidanı dağıtıldı
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü çalışmalarına başladı
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü çalışmalarına başladı
Adıyaman STK Platformu'ndan, 'Çocuk Yaşta Evlilik' açıklaması
Adıyaman STK Platformu'ndan, 'Çocuk Yaşta Evlilik' açıklaması
AKEDAŞ, sektör temsilcilerine ‘Milli Trafo Sayacı Projesi’ni anlattı
AKEDAŞ, sektör temsilcilerine ‘Milli Trafo Sayacı Projesi’ni anlattı
Adıyaman'da uyuşturucuya 1 gözaltı
Adıyaman'da uyuşturucuya 1 gözaltı
Uçak sis nedeniyle Adıyaman'a inemedi
Uçak sis nedeniyle Adıyaman'a inemedi
Adıyaman’da okul öncesi okullaşma oranı yüzde 100’e yaklaşıyor
Adıyaman’da okul öncesi okullaşma oranı yüzde 100’e yaklaşıyor
Başkan Kılınç: Her platformda Adıyaman’ımızı tanıtmaya çalışıyoruz
Başkan Kılınç: Her platformda Adıyaman’ımızı tanıtmaya çalışıyoruz
Başkan Torunoğlu: Adıyaman ayakkabı sektöründe ivme kazanacak
Başkan Torunoğlu: Adıyaman ayakkabı sektöründe ivme kazanacak
Otomobilin çarptığı engelli genç yaralandı
Otomobilin çarptığı engelli genç yaralandı
Adıyaman'lı Yazar Hamza Demir İstanbul Kitap Fuarında Olacak
Adıyaman'lı Yazar Hamza Demir İstanbul Kitap Fuarında Olacak
Hastanede Otopark Sorunu Giderek Büyüyor...
Hastanede Otopark Sorunu Giderek Büyüyor...
Adıyaman’ın 7 Harikası anketi sonuçlandı
Adıyaman’ın 7 Harikası anketi sonuçlandı
Başkan Kılınç, Haydar Efendi Caddesi sakinleriyle bir araya geldi
Başkan Kılınç, Haydar Efendi Caddesi sakinleriyle bir araya geldi
Kilis Belediye Başkanı Ramazan'dan, Başkan Kılınç'a ziyaret
Kilis Belediye Başkanı Ramazan'dan, Başkan Kılınç'a ziyaret
ATSO Başkanı Torunoğlu, terör saldırısını kınadı
ATSO Başkanı Torunoğlu, terör saldırısını kınadı
Adıyamanlı öğrenci Türkiye 5’incisi oldu
Adıyamanlı öğrenci Türkiye 5’incisi oldu
Adıyaman’da tarihi eser operasyonunda 1578 sikke ele geçirildi
Adıyaman’da tarihi eser operasyonunda 1578 sikke ele geçirildi
Otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
Otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
Ellinde bıçakla gezen şüpheli gözaltına alındı
Ellinde bıçakla gezen şüpheli gözaltına alındı
Odunluk yangını korkuya ve paniğe neden oldu
Odunluk yangını korkuya ve paniğe neden oldu
Başkan Metin Harıkçı; “Ülkemiz bir kez daha terörün hain yüzü ile karşılamıştır”
Başkan Metin Harıkçı; “Ülkemiz bir kez daha terörün hain yüzü ile karşılamıştır”

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim