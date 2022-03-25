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Gıda firmaları ATSO ile Ortadoğu’ya açıldı

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası ile TradeValley işbirliğinde Ortadoğu ülkelerine yönelik Sanal B2B Ticaret Heyeti programı düzenlendi.

25 Mart 2022 Cuma 11:58
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Gıda firmaları ATSO ile Ortadoğu’ya açıldı

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası ile TradeValley işbirliğinde Ortadoğu ülkelerine yönelik Sanal B2B Ticaret Heyeti programı düzenlendi.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası tarafından üyelerin dış ticarete özendirilmesi, mevcut ihracatçıların yeni pazarlar bulması ve ilin ihracatçı sayısı ile ihracatının artırılması amacıyla Sanal B2B Ticaret Heyeti programı gerçekleştirdi.

Gıda sektöründe ürün tedariki yapan ve üreten ATSO üyeleri Irak, Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri ve Azerbaycanlı ithalatçı firma ve iş insanlarıyla dijital platformda e- ticaret yaparak 2 günde 70 firma ile görüştü.

İkili iş görüşmelerinin açılış konuşmasını yapan ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, “Toplantımızın olumlu sonuçlarını alacağımıza inanıyorum. Bizim gayemizde odur. Gıda sektöründen başlayalım istedik. İnşallah bunun arkası gelirse diğer sektörlere de adım adım yürüyeceğiz. Ben herkese hayırlı olsun diyorum. İhracat ayağımızı mutlaka geliştirmemiz, dünyaya açılmamız lazım. İnşallah gelecek nesiller önümüzdeki süreçte bu işe bizden daha fazla odaklanacaklar. Bu noktada da inşallah bu bir başlangıç olur. Bundan sonra bizimde temel görevimiz budur. Ülkemizin sıkıntısı cari açığın önüne geçme de buradan geçiyor. Hem istihdam sağlayacağız hem de ülkemize ve ilimize topyekun döviz girdisini sağlamak için katkı sunacağız. Gıda firmalarımızın eksiksiz katılmalarını rica ediyorum.

Sektör için çok önemli bir Pazar olan Ortadoğu B2B Organizasyonu üyelerimize çok önemli kazanımlar sağlayabilecek. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

TradeValley Ceosu Yusuf Yenitürkoğulları ise Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası ile işbirliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek firmalara en iyi hizmeti sunacaklarını ifade etti.

Toplantının açılış konuşması sonrasında yabancı ithalatçılar ile ATSO üyeleri arasında iş görüşmeleri gerçekleştirildi.

Kaynak: iha
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