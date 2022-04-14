Gençlik merkezi olmayan ilçe kalmıyor

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, tüm ilçelerde gençlik merkezi yapılacağını açıkladı.

Ahmet Aydın, gençlerin serbest zamanlarını sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle değerlendirmesi için, bilgi ve beceri sahibi olarak gençlik faaliyetlerini planlamak, programlamak, yönetmek, denetlemek, değerlendirmek ve geliştirmek amacı ile kurulan gençlik merkezlerine 5 adet daha ilave edileceğini kaydetti.

Aydın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Fritt II projesi tarafından finanse edilen ‘Korunmasız Gençlerin Daha İyi ve Kapsayıcı Gençlik ve Spor Altyapısı ile Güçlendirilmesi Projesi’ ile geleceğimiz olan gençlerimizi kucaklamaya devam ediyoruz.

Daha önceden hemşehrilerimizle paylaştığımız üzere Sincik, Gerger, Samsat, Tut ve Çelikhan ilçelerimize gençlik merkezi yapımı için Spor Toto Teşkilatı’nda girişimlerimiz neticesinde gerekli imzalar atılmıştı. Yine, Adıyaman Merkez ve Gölbaşı ilçelerine ise Fritt Projesi çerçevesinde gençlik merkezleri yapılacağını da değerli hemşehrilerimize bildirmiştik.

10 Mayıs 2022 tarihinde ihalesi yapılacak olan, Çelikhan, Samsat, Gerger, Sincik ve Tut ilçelerimize yapılacak olan gençlik merkezlerinin ve Frıtt II projesiyle yapılacak olan, Adıyaman Merkez Fatih Mahallesi Spor Salonu ve Gölbaşı İlçe Gençlik Merkezi lansmanlarının, şimdiden Adıyamanımıza ve ilçelerimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Planladığımız ve devam eden projelerle gençlerimize yönelik her türlü hizmet ve yatırımı takip etmeye, Adıyamanımıza yeni proje ve yatırımları kazandırmak için gayret göstermeye devam edeceğiz.

Gençlerimizin yarınlara çok daha güçlü ve aydınlık bir şekilde bakabilmeleri için desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu, milletvekilli arkadaşlarımız ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunarım” diye konuştu.

iha