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Gençlik merkezi lider ve gönüllüleri çevre temizliği yaptı

Adıyaman Gençlik Merkezi Müdürlüğünde görevli lider ve gönüllü gençler, gerçekleştirdikleri doğa yürüyüşü sonrasında çevre temizliği yaptı.

25 Ekim 2021 Pazartesi 14:08
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Gençlik merkezi lider ve gönüllüleri çevre temizliği yaptı

Adıyaman Gençlik Merkezi Müdürlüğünde görevli lider ve gönüllü gençler, gerçekleştirdikleri doğa yürüyüşü sonrasında çevre temizliği yaptı.

Perre Antik Kentinde doğa yürüyüşüne katılan lider ve gönüllü gençler, yaptıkları yürüyüş sonrasında antik kenti gezdi. Gençler burada antik kent hakkında bilgilendirildi. Perre gezisi sonrasında gençler, Karadağ Ormanlık alana geçerek burada çevre temizliği gerçekleştirdi. Ormanlık alanı temizleyen gençleri gören vatandaşlar, gençlere teşekkür etti. Gençler yaptıkları temizlik sonrasında Adıyaman Müzesine geçerek buradaki tarihi eserleri tek tek inceledi. Gençlere müze müdürlüğü görevlileri tarafından tarihi eserler hakkında da bilgi verildi. Müze gezisi sonrasında gençler daha sonra Adıyaman Şehitliğine geçerek burada da şehitler için dua etti.

Adıyaman Gençlik Merkezi Müdürlüğünün gençlere yönelik çeşitli faaliyetlerde bulunmaya devam edeceği belirtildi.

Kaynak: iha
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