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Gençler Türkiye Şampiyonası Adıyaman’da başlıyor

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Sanmar Denizcilik Gençler Türkiye Şampiyonası, 26-28 Ağustos 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

23 Ağustos 2022 Salı 17:16
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Gençler Türkiye Şampiyonası Adıyaman’da başlıyor

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Sanmar Denizcilik Gençler Türkiye Şampiyonası, 26-28 Ağustos 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Sanmar Denizcilik Gençler Türkiye Şampiyonası, 26-28 Ağustos 2022 tarihlerinde Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde gerçekleştirilecek. Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen yarışlarda Türkiye’nin genç kürekleri mücadele edecek.

Adıyaman Valiliği, Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gölbaşı Kaymakamlığı ve Gölbaşı Belediyesi katkılarıyla Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenecek Gençler Türkiye Şampiyonası kürek yarışları, Gölbaşı Gölü’nde gerçekleştirilecek. Adıyaman’da ilk kez bir kürek yarışına sahne olacak organizasyona Türkiye’nin dört bir yanından gençler mücadele edecek. 26 Ağustos tarihinde elemeler, 27 ve 28 Ağustos tarihlerinde ise final yarışlarının yapılacağı yarışlarda, kupaya uzanan takımlar belli olacak.

20 Kulüp ve 500 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek Sanmar Denizcilik Gençler Türkiye Şampiyonası, Adıyaman’da ilk kez yapılacak bir kürek müsabakası olması açısından büyük önem taşıyor. Kuş cenneti olan Gölbaşı Gölü’ndeki yarışlarda doğal yaşamın devamlılığı ve çevrenin korunmasına da özen gösterilecek. “Yeşil Federasyon” ve “Temiz Su” projesi çerçevesinde Türkiye Federasyonu’nun tek kullanımlık pet şişe kullanımını yasakladığı uygulama, ilk kez Gölbaşı’nda gerçekleştirilecek yarışlarda uygulanacak.

Kaynak: iha
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