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Gençler pilotluk sertifikalarını Başkan Kılınç’tan aldı

Adıyaman Belediyesi ilde yaşayan gençlerin İHA Ticari Pilot Ehliyeti olması için eğitimler veriyordu. Eğitimin son bulmasıyla hak sahibi gençlere sertifikaları verildi.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
22 Aralık 2022 Perşembe 20:27
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Gençler pilotluk sertifikalarını Başkan Kılınç’tan aldı

Adıyaman Belediyesi tarafından vatandaşlarının da teknolojiden en iyi şekilde yararlanabilmesi amacıyla ücretsiz olarak verilen özel İHA Ticari Pilot Ehliyeti eğitimlerini başarıyla bitiren 100 genç sertifikalarını Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süelyman Kılınç'ın elinden aldı.

Şimdiye kadar sadece İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde eğitim olanağı bulunan ve ciddi bir maliyete sahip olan özel İHA Ticari Pilot Ehliyeti, Adıyaman Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje sayesinde, pilot ehliyeti almak isteyen 100 genç bu eğitimleri ücretsiz bir şekilde alarak, sertifika sahibi olmaya hak kazandı.

12-18 yaş arası 50 öğrenci ile 18 yaş üstü 50 gencin katıldığı eğitimlerde başarılı olan öğrenciler için düzenlenen sertifika törenine Belediye Başkanı Kılınç katılarak, gençleri tebrik etti. Kılınç, bu eğitimleri hayata geçirmelerinde en önemli gerekçelerin vatandaşların, özellikle de gençlerin teknolojik gelişmelerden uzak kalmamasını sağlamak olduğunu söylererken, "Bir de gençlerimizin satış, pazarlama, reklamcılık, sinema, dizi, savunma sanayi ve daha pek çok sektörde kullanılabilecek insansız hava aracı ehliyetini temin ederek yeni istihdam alanlarına sahip olmalarını sağlamaktı. Çünkü dijital dönüşümün yaşandığı çağımızda geleceğin meslekleri ve insan kaynağı ihtiyacı da hızla değişmekte. Bu ihtiyaçlardan birisi de yaygın kullanım alanına sahip insansız hava araçları için pilotluk mesleğidir. Genç işsizliğin önemli bir problem olduğu ülkemizde, bu tür eğitimlere ağırlık vererek, özellikle dezavantajlı gençlerimizin meslek sahibi olmalarına yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz" cümleleriyle gençlere yönelik çalışmaları olacağının sinyalini verdi.

Sertifikalarını alan gençler ise, projenin hayata geçirilmesini sağlayan Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

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Gençler Pilotluk Sertifikalarını Başkan Kılınçtan Aldı
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