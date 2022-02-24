Genç işadamından üniversite öğrencilerine burs

Adıyamanlı genç işadamı Adnan Aydın, üniversite öğrencisine burs vermeye başladı.

Adıyaman’da çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren genç İşadamı Adnan Aydın, genç nesillerin eğitimine katkı sunmak adına yeni bir girişimde bulundu. Adnan Aydın, kendisine burs için başvuranlar arasında maddi durumu iyi olmayan ve başarılı olan 10 öğrenciyi tespit etti.

Öğrenciler tarafından gönderilen belgeler ve bilgiler ışığında tespit edilen 10 öğrencinin her birine 1 yıl boyunca aylık 600 TL burs bağladı.

Eğitimin ülkemiz ve insanlık için çok önemli olduğuna vurgu yapan Adnan Aydın, kimsenin imkansızlıklar nedeniyle eğitim hakkından mahrum olmaması gerektiğin kaydetti.

Aydın, “Adıyaman Üniversitesi’nde okuyan 10 öğrencimize burs veriyoruz. Bursa ihtiyaç duyan öğrencilerimizi dijital ortamda gönderdikleri bilgi ve belgeler ışığında tespit ettik. Çok sayıda başvuru arasından kişileri belirlemek oldukça güç oldu. Her ay 600 TL burs vereceğimiz öğrencilerimizin eğitimlerini maddi zorluk çekmeden sürdürebilmeleri benim için çok önemli. Eğitim ülkemizin kalkınmasında ve aydınlık geleceklere ilerlemesinde lokomotiftir. Bu yıl 10 olan sayıyı inşallah gelecek yıl arttıracağız. Burs alan öğrencilere hayırlı uğurlu olsun” dedi.

iha