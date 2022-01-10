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Gazetecilerden anlamlı günde anlamlı yardım

Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü münasebetiyle yardım kolileri dağıtıldı.

10 Ocak 2022 Pazartesi 15:19
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Gazetecilerden anlamlı günde anlamlı yardım

Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü münasebetiyle yardım kolileri dağıtıldı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmak isteyen Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti Başkanı Mehmet Cihan Akbilek ve beraberindeki cemiyet üyeleri, gazeteciler adına il merkezindeki yoksul ve yetim çocuklara yönelik yardım başlattı. Başkan Akbilek ve beraberindeki üyeler, hazırladıkları yardım kolilerini tek tek yardıma muhtaç ailelere dağıttı. Başkan Akbilek aynı zamanda ihtiyacı olan bazı ailelere de nakdi yardımda bulundu.

Yaptıkları yardımla ilgili bilgi veren Başkan Akbilek, “Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti olarak 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle tüm gazetecilerimiz adına yoksul ailelere ve yetim çocuklarımıza gıda kolileri ve nakdi yardımda bulunduk. Başta ebedi hayata göçmüş olan gazeteci büyüklerimiz ve tüm gazeteci arkadaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyoruz” diye konuştu.

Kaynak: iha
Son Güncelleme: 10.01.2022 16:53
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