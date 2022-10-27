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Gazeteci Yılmaz Çoban Basın Kartını Aldı

Adıyaman’da yayın yapan Gazete Yaman İmtiyaz Sahibi Yılmaz Çoban, basın kartını teslim aldı.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
27 Ekim 2022 Perşembe 12:48
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Gazeteci Yılmaz Çoban Basın Kartını Aldı

Basın Kartı Komisyonunun Ankara'da yaptığı son toplantının ardından basın kartı alma hakkı kazanan Yılmaz Çoban, kartını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Şanlıurfa Bölge Müdürü Efe Murat Erbaş tarafından teslim edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü görevine 08.10.2022 tarihi Resmi Gazete ile atanan ve göreve başlayan Efe Murat Erbaş’ın Adıyaman’da gazetecileri ziyaret etti.

Basın Kartını hak eden gazetecileri ziyaret ederek kartlarını teslim eden Erbaş, gazetecilerin sorunlarını yakından takip ettiklerini ifade etti.

Şanlıurfa’da gazeteciler için önümüzdeki günlerde çeşitli programlar düzenleneceğini dile getiren Erbaş, Adıyaman’da görev yapan gazetecilerin Şanlıurfa’da bir evlerinin olduğunu kaydetti.

Kamuoyunda “Dezenformasyonla mücadele düzenlemesi” olarak bilinen Basın Kanunu hakkında konuşan ERBAŞ, kanunun yalan haberi alışkanlık haline getiren, kronik olarak dezenformasyon üreten kesimleri rahatsız ettiğini ifade etti. Erbaş, Kanunun asıl muhataplarının bu alandaki memnuniyetlerini dile getirdi.

İlk defa Basın Kartı almaya hak kazanan Gazeteci Yılmaz Çoban yaptığı açıklamada, Yaklaşık 20 yıldır severek yaptığım gazetecilik mesleğinde sürekli ihmal ederek bir türlü almadığım basın kartını almanın mutluluğu içeresindeyim. Ayrıca usta gazetecilerden oluşan, komisyonda 12 üyenin oluru ile basın kartını hak etmem beni daha da mutlu etti. İnşallah verilen bu kart daha güzel haberler yapmaya nasıp olur. Benimle ve Adıyaman’da bu mesleği yapan gazeteci arkadaşlarımla yakından ilgilenen ve desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Şanlıurfa Bölge Müdürü Efe Murat Erbaş ile il müdürlüğü çalışanlarına ayrıca ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyorum.” Dedi.

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