Garson, bulduğu 5 bin TL’yi sahibine teslim etti

Adıyaman’da bir lokantada garsonluk yapan bir kişi kaldırımda bulduğu 5 bin TL’yi sahibine teslim etti.

Eskisaray Mahallesinde fırıncılık yapan Bedir Dilek isimli vatandaş kirasını vermek için dükkan sahibinin yanına giderken 5 bin TL kira bedelini Sümermeydanı civarında düşürdü. Parayı düşürdüğü fark etmeyen fırıncı dükkan sahibinin bulunduğu yere gittiğinde paranın olmadığını fark etti. Parasının kaybolduğunu polisi arayarak bildirdi.

Bir lokantada garsonluk yapan Mahsun Kaplan cadde de yürürken yerde ki parayı fark etti. Kaplan, polisi arayarak para bulduğunu söyledi.

Polis para sahibiyle birlikte Mahsun Kaplan’ın çalıştığı iş yerine gelerek tutanak karşılığında paralı sahibine teslim etti.

iha