Fatih Mahallesinde asfalt öncesi hazırlık çalışması

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, Fatih Mahallesi’ndeki sokaklarda asfalt öncesi hazırlık çalışması yapıldı.

Çalışmalarını yoğunlaştıran Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi’nde ihtiyaç duyulan sokaklarda asfalt öncesi freze çalışması gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen freze çalışmalarını değerlendiren yetkililer, çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanarak asfalt serimi yapılacağını dile getirdi. Sürdürülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri ise yetkililere ve ekiplere teşekkür etti.

iha