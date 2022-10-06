Fatih Mahallesi’nde kaldırım çalışması

Fatih Mahallesi'nde gerçekleştirilen kaldırım yenileme çalışmalarının devam ettiğini belirten yetkililer, çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlamayı planladıklarını dile getirdi.

Konu ile ilgili bilgi veren yetkililer, sözlerini şöyle tamamladı: "Adıyaman Belediyesi olarak şehir merkezindeki ihtiyaç duyulan tüm noktalarda kaldırımlar yenilenecek. Bu noktalardan bir tanesi olan Fatih Mahallesi'nde çalışmalar devam ediyor. İnşallah kısa süre içerisinde bu çalışmamızı bitirerek, halkımızın hizmetine sunacağız."

Gerçekleştirilen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri ise emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: PHA