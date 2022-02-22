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Erişilebilirlik bayrağı göndere çekildi

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, erişilebilirlik bayrağını göndere çekti.

22 Şubat 2022 Salı 14:53
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Erişilebilirlik bayrağı göndere çekildi

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, erişilebilirlik bayrağını göndere çekti.

Erişilebilirlik bayrağını göndere çekme töreninde konuşan Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, engelli vatandaşların toplumsal hayata entegrasyonunda simge olarak hayata geçirilen erişilebilirlik logosunun tanıtımını yaptı.

Fehmi Çelik, “Erişilebilirlik, herkesin istediği her yere ve her hizmete, bağımsız ve güvenli olarak ulaşabilmesi ve bunları kullanabilmesidir. Toplumsal yaşama dahil olabilmek için konutlardan başlayarak eğitimden, sağlık kuruluşlarına, iş yerlerine; açık ve yeşil alanlara, toplu taşıma araçlarına ulaşmak; bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek, her türlü kaynaktan yayımlanan bilgiyi edinmek gerekir. Erişilebilirlik temel bir hak olmakla birlikte diğer hakların kullanılabilmesi için bir araç, bağımsız yaşamın temel şartıdır” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun’da yapılan düzenleme ile illerde Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme komisyonları kurulduğunu kaydeden Çelik, “Komisyon tarafından düzenli olarak kamu kullanımına açık binalar, açık alan kullanımları ve toplu taşıma araçları denetlenmektedir. Bu denetimler sonucunda ülkemizde engelli ve yaşlılar başta olmak üzere hareketliliğinde kısıtlılık yaşayan herkesin toplumsal hayata katılımında, onları engellemeyen, tam tersine kolaylaştıran yaşam koşulları sağlayan bina, açık alan, toplu taşıma sistemleri, hissedilebilir yüzey, asansörler, zemin kayganlığının ölçülmesi gibi ilgili her konuda erişilebilirlik standartlarını taşıyan kuruluşlar Erişilebilirlik Belgesine sahip olabilmektedir. Bu kapsamda erişilebilir uygulamaların yaygınlaştırılması için görünürlüğünün artırılması gerekliliğinden hareketle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni bir adım atarak ülkemizde kullanılacak Erişilebilirlik Logosunu belirledi. Birleşmiş Milletler tarafından tasarlanan Erişilebilirlik Logosunun bu amaç için uygun olduğuna karar verilerek kullanım izni alındı. Erişilebilir uygulamaların görünürlüğünün artırılması amacıyla belirlenen logo, Erişilebilirlik Belgesi almaya hak kazananlar tarafından tabela gibi görünür alanlarda, broşür, kartvizit gibi basılı materyaller ile tanıtım ve reklam malzemelerinde kullanılabilecek.

Logodaki simetrik figür ve daire şekli küresel erişimi ve toplumu oluşturan bireyler arasındaki uyumu temsil etmektedir. Kolları açık insan figürü, farklı özelliklere sahip insanların tümünün kapsanmasını sembolize etmektedir. Logodaki kafa bilişsel düşünmeyi, dört mavi daire vücudun uç noktalarını, eller ve ayaklar hareketliliği ve kolların açık olması herkesi kapsayıcılığı anlatmaktadır” ifadelerini kullandı.

Kaynak: iha
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