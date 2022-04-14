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Ergin ve beraberindekiler ATSO’yu ziyaret etti

Deva Partisi Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadullah Ergin ve beraberindeki partililer Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

14 Nisan 2022 Perşembe 20:49
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Ergin ve beraberindekiler ATSO’yu ziyaret etti

Deva Partisi Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadullah Ergin ve beraberindeki partililer Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Genel Başkan Yardımcısı Sadullah Ergin, Kurucular Kurulu Üyesi Mustafa Satıcı, Adıyaman İl Başkanı Mesut Pektaş, Merkez İlçe Başkanı Bahattin Üşümez ve partililerden oluşan bir heyet Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti.

Heyeti ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Güleş, Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Atlı, Haci Dikmen, Atilla Duranay ve Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Ahmet Yolcu partilileri ağırladı.

Ziyaret çerçevesinde ATSO’nun kurumsal yapısı ve yürütmüş olduğu çalışmalar Sadullah Ergin ve beraberindeki heyete bilgi veren Başkan Mustafa Uslu; “Adıyaman iş dünyasının çatı kuruluşu olan Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odamıza ve Adıyaman iş dünyasına göstermiş olduğunuz bu nazik ilgiden dolayı teşekkür diyorum. İş dünyası istikrar ister. Siyasi ve ekonomik istikrarın at başı gitmesi lazım. Bunlar birbirini tamamlayan iki önemli faktör. Bu ülkenin üretime ihtiyacı var. Çok üretmemiz ve ürettiğimizi dünyaya satmamız lazım. Son yıllarda ülkemiz önemli bir virajdan geçiyor. Pandemiyi henüz atlatamamışken Rusya-Ukrayna savaşı tuz biber oldu. Üretici kesim bu ülkenin temel direğidir. Katma değer üretmek, cari açığın önüne geçmek buradan geçiyor, işsizliği önlemek buradan geçiyor. Bir an önce radikal tedbirler alınmalıdır. Yaşadığımız sıkıntılar iki üç seneden gelen sıkıntılar. Tabi düzelmesi de yine zaman alacaktır. Ama bunun önüne üretimle geçilecektir. Bu da siyasi partilere düşüyor. Ziyaretiniz nedeniyle sizlere ve heyete teşekkür ediyorum” dedi.

Saha çalışmaları çerçevesinde Adıyaman’a geldiklerini ifade eden Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadullah Ergin, “Parti olarak her ay yaptığımız saha çalışması var. Başkanlar kurulu üyelerimiz, genel merkez yönetim kurulu üyelerimiz 81 ilde çalışma arkadaşlarımızla bir araya gelerek gittiğimiz yerlerde esnaf ziyaretleri, sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleriyle temas ederek sahanın nabzını da tutmaya çalışıyoruz. Yani vatandaşın hali nasıl, beklentileri nedir, sahadan Ankara’ya yansıması gereken mesajlar nelerdir? Sizlerden aldığımız dönüşleri haftalık yaptığımız başkanlar kurulu toplantımızda masaya koyuyoruz istişare ediyoruz. Genellikle vatandaşın beklentilerine dönük bir söylem ve siyaset oluşturmaya gayret ediyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından ATSO Başkanı Mustafa Uslu, Genel Başkan Yardımcısı Sadullah Ergin’e hediye takdim etti.

Kaynak: iha
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