Erdoğan Öz’den pandemi uyarısı

Son günlerde vaka sayılarında ciddi artış yaşandığına dikkat çeken Adıyaman Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erdoğan Öz, vatandaşları uyardı.

Korona virüsün Omicron Varyantının hızla yayıldığını ve vaka sayılarında ciddi artış olduğunu kaydeden Erdoğan Öz, vatandaşların ‘pandemi yokmuş gibi’ davranmamaları gerektiğini vurguladı.

Erdoğan Öz, “İki yıldan insanlığın yaşamını pandemi her yönüyle etkiledi. Yeni bir yaşam şekli belirlendi. Burada insanlar pandemi bitti gibi maalesef hareket ediyor ama pandemi devam ediyor. Yeni varyant olan Omicron hızlı bulaşıyor. Çok hızlı bulaştığı için çok daha fazla sayıda hasta karşımıza çıkıyor. Bu sebeple yüksek vakalar oluyor. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmeliyiz. Aşı olmayan vatandaşları aşı olmaya davet ediyorum. Eksik ve hatırlatma dozlarını yapmalarını istiyoruz.

Bu hafta içerisinde Turkovac aşısı geldi. İsteyen yerli milli aşımızı yaptırabilir. Sağlık sisteminde ve diğer kollarda ilimizin etkilenmemesi için pandemi kurallarına uymalarını tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

iha