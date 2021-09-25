Erdemoğlu Ailesinin yaptığı eserlerin toplu açılışı gerçekleştirildi

Okuldan sağılık ocağına, taziye evinden camiye kadar birçok eseri hayata geçiren Erdemoğlu Ailesi’nin yaptığı yeni eserlerinin toplu açılışı gerçekleştirildi.

23. Besni Eğitim Bayramı’nda Erdemoğlu Ailesi’nin yaptığı eserlerin toplu açılışı gerçekleştirildi. Toplu açılışta Ali Erdemoğlu Fen Lisesi, Tut Mehmet Erdemoğlu Taziye Evi, Oyratlı Köyü Ali Erdemoğlu Aile Sağlık Merkezi, Besni Mehmet Erdemoğlu Köprüsü, Adana SASA Mehmet Erdemoğlu Kreş ve Çocuk Gündüz Bakın Evi’nin kurdelesi kesildi.

Ali Erdemoğlu Fen Lisesinde düzenlenen toplu açılış törenine Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Ahmet Aydın, Muhammet Fatih Toprak, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, CHP Gaziantep Milletvekilleri Bayram Yılmazkaya, İrfan Kaplan, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Merinos Halı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu, Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, MAHER Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu, çeşitli kamu kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum kuruluşu başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Açılış Konuşmasını Yapan Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu Besni için yatırımlarının devam edeceğini ifade ederek, Bugün burada yapmış olduğumuz bir eserin açılışını gerçekleştiriyoruz. Şuanda Besni ilçemizin eğitim ile ilgili birinci olan altyapı sorununun tamamlandığını düşünüyoruz. Bundan sonrasında ikinci aşama dediğimiz öğrencilerimizin daha verimli bilimle kültürle ve sanatla geleceğin Türkiye’sini oluşturacak gençleri mükemmel bir şekilde yetiştirmek için ikinci hamlelere başlamak istiyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde tüm Besnililere hizmet verecek yeni bir dil kursu açacağız. Bu dil kursunda 5 yaşındaki Besnili çocukların ve değişik yaş guruplarında olanlarında bu eğitimi alarak ikinci dili öğrenmelerini sağlayacağız. Sonra ki aşamada Besnili gençlerimizin spora olan eğilimlerinden dolayı spor alanları yapacağız. Besni’de temelini atacağımız iki yıllık yüksek okulun yanında önümüzde ki yıl beş bin kişilik kapalı spor salonu yaparak Besni’nin gençlerini spor yönünde de gelişimine katkıda bulunacağız. Sonrasında sanatsal ve kültürel olarak Besnili gençlerin eğitimine katkıda bulunmak için üzerimize ne düşüyorsa maddi ve manevi olarak yapmaya hazırız. Bildiğiniz üzere iki ay öncesinde ülkemizde büyük yangınlar yaşadık, ormanlarımız heba oldu. Ama bu doğal yangınlardan olan bu olayların karşısında sessiz kalamazdık. Biz Adana valimiz ile görüşerek Adana ilimizde bir yada bir kaç tane büyük alanı orman alanı yapıp SASA ormanı olarak yapmayı taahhüt ettik ve bunun şu anda arazinin bize verilmesini bekliyoruz. Aynı şekilde Gaziantep ve Adıyaman valimiz de burada bunlardan da aynı şeyi rica ediyoruz. Gaziantep ilimizde ve Adıyaman ilimizde özellikle Besni ve çevresi tercihimiz olacak buralarda da bir ya da bir kaç tane orman yapmaya müsait olan devletimizin hazinesi varsa buralarda da Merinos ormanı yapmayı düşünüyoruz sizlerden ricam bunları kısa sürede bize temin etmenizdir” dedi.

Besni ilçesinin kalkınması ile ilgili sanayi hamlesi yapacaklarını dile getiren Erdemoğlu, “Bu sanayi hamlesinde Valimiz ve Kaymakamımız vargücü ile mücadele etmektedir. Ancak Besni Organize Sanayinin daha elektrik problemini çözemedik. Şuan hükümet yetkililerimiz ve milletvekillerimizde burada onlardan özellikle rica ediyorum, bu süreci hızlandırın ve şuanda Besni OSB’nin problemi olan daha pahalıya elektrik ödememizi lütfen çözünüz. Çözünüz ki biz buraya sanayicileri özellikle kendi hemşerimiz olan sanayicileri ve Gaziantep’te faaliyet gösteren sanayicilerimizi Besni’ye davet edelim. Biz yine her zaman olduğu gibi kimseyi beklemeksizin organizemizin elektrik problemi çözüldüğü zaman Gaziantep’te bulunan diğer şirketimiz olan Zeki Mensucat adına 200 - 300 bin metrekare yer talebinde bulunuyoruz. Bu sorun çözüldüğü zaman 3 ila 5 yıl içerisinde Besnimize yeni büyük bir pamuk ipliği tesisi kazandırıp en asgari 1000 kişinin çalışacağı bir işletme haline getireceğiz. Besni’mizde yaşlı insanlarımızın kalacağı huzur evi yoktur. Biz Erdemoğlu Ailesi olarak arazi çalışmalarının bitmek üzere olduğunu biliyorum. Kaymakamımız bu konuda son derece gayretle çalışmaktadır. Bu arazi hızlı bir şekilde verildiğinde biz Besni ilçemize 200 kişilik huzur evi yaptırmayı düşünüyoruz ve yaptıracağız. Bu vesile ile açılışımıza katıldığınız için herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Besni Kaymakamı Nazlı Demir konuşmasında yatırımlarından dolayı Erdemoğlu Ailesine teşekkür etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Besnili tüccar ve sanayicinin emeklerinin Gaziantep için büyük fayda sağladığını belirterek, “Besni tarihtir, Besni medeniyettir, Besni lezzettir, Besni birlikte iş yapmanın önemli olduğu birlikte rahmet olduğunu gösteren önemli bir ilçemizdir. Bugün Gaziantep Türkiye’de ihracat şampiyonu oluyorsa Besnili esnafın, Besnili Tüccarın, Besnili sanayicinin emeği sayesindedir. Besnili olmak bir ayrıcalıktır işte Besni’yi Besni yapan Besnili bilge Mehmet Erdemoğlu’dur ruhu şad olsun. Tek başına kendisi için değil akrabaları için, doğduğu topraklar için hiç bilmediği tanımadığı bir çocuk için çalışmaktır Besnili olmak. Besnili olmak Erdemoğlu Ailesinin küresel liderliğe giden yolda bu fazileti bu erdemi bütün yüreğinde hissetmektir.

Gaziantep’in lezzetini bugün bütün dünya biliyor aslında Gaziantep’in lezzeti Besni’nin sofrasından geçiyor. İşte uluslararası anlamda küresel ölçekte, yerelden evrensele, gelenekten geleceğe daha gidecek çok yolumuz var. Mehmet Erdemoğlu abimiz hepimizin babası ona şunu söylüyorum rahat uyu çünkü Besni ruhu, Gaziantep modeli bütün dünyaya hükmedecektir" dedi.

Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ise, "Gerçekten hem doğduğu topraklara hem de doyduğu topraklar vefa borcunu ödeyen bir aile ne mutlu onlara size verileni halkınızla, insanınızla paylaşıyorsunuz. Ve şunu ifade ediyorum, insan ne kadar zengin olursan olsun makamı ne kadar yüksek olursa olsun eğer bir başkası ile paylaşamıyorsa onun tek başına ne ona faydası var ne de ona bir mutluluk getirir. En hayırlımız başkasına faydası dokunandır demiyor muyuz? İşte Erdemoğlu’nu tebrik ediyoruz. Bu hizmetlerden emeğiniz katkınız sonsuza kadar büyük. Yaptıklarınızla ya tarih olursunuz ya da tıpkı Mehmet Erdemoğlu amcamızın yaptığı gibi tarih yazanlardan olursunuz. Mehmet Erdemoğlu’nun bir kez daha rahmetle anıyoruz. Onun güzide evlatlarına sağlık afiyet selamet versin. Rabbim size daha çok versin ki sizde halkımızla paylaşasınız diye dua ve niyazda bulunuyorum. Yapmış olduğunuz hizmet ve yatırımlar için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Gaziantep Valisi Davut Gül ise konuşmasında, "Erdemoğlu Ailesi hayır hasenat yapıyor. Ama daha önemlisi bu severek yapıyor. Belki Türkiye de ilk defa hayırsever anlamında hem toplu açılış yapılıyor hem de toplu temel atma ve toplu müjdeler veriliyor. Allah herkese böyle hemşeri nasip etsin. Allah herkese böyle hayır hasenat yapmayı nasip etsin. Besni’ye yapacaklarını dinledik, biliyoruz görüyoruz. Bu hizmetlerin aynılarını Gaziantep’e yapıyorsunuz. Teşekkür ederiz. Besnililere teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Son olarak konuşan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ise; "Bugün burada Ali Erdemoğlu Fen Lisesi açılışını gerçekleştirmek üzere burada bulunuyoruz. Burada bir aile var veren el alan elden ilkesini içselleştirmiş. Muhterem babaları Mehmet Erdemoğlu bu hasletleri kazandırmış sadece Adıyaman’a değil Gaziantep’e, Van’a Adana’ya ve çevre illere birçok eser kazandırmanın önünü açmış. Allah bu tür Hayırsever ailelerimiz sayısını artırsın. Elbette devletimiz Milli Eğitim alanında birçok yatırım yapıyor. Eksiklerin hayırseverler tarafından tamamlanması, devlet millet işbirliği o kadar değerli ki biraz önce Gaziantep valimizin de dediği gibi bunu isteyerek, canı gönülden yapan Erdemoğlu ailesi tarafından yapılan bir kat daha artıyor bu güzellik, Erdemoğlu ailesine ne kadar teşekkür etsek azdır. Biraz önce sayıldı Tut’a taziye evi, Oyratlı köyüne sağlık ocağı, Besni’ye köprü, ilkokul, ortaokul, lise, fen lisesi saymakla bitiremiyoruz.

İbrahim Erdemoğlu hayırlarının devamı gelecek olmasından mutlu oldum. Orman konusunda talebi oldu gerekli çalışmaları başlatacağız. Yaşlı bakım evi konusunda da biz zaten çalışmaya başladık. Yaklaşık 160 dönüm bir arazi özel idare tarafında imara açılacak bu çalışmalar hızlı bir şekilde sürüyor. Sosyal konutlarda yapılmak suretiyle bu işleri tamamlayacağız. Ali Erdemoğlu Fen lisesinde ilimle bilimle yoğrulmuş insanlar yetiştirmesi temenni ediyorum. Adıyaman’ımıza bu yatırımlarından dolayı Erdemoğlu ailesine teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Açılışın ardından Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Ali Erdemoğlu ve İbrahim Erdemoğlu’na yapmış oldukları hizmetler için plaket takdiminde bulundu. Besni Kaymakamı Nazlı Demir ise Ali Erdemoğlu’na hediye olarak ortaokul diplomasını takdim etti.

Gerçekleştirilen açılışın ardından protokol Ali Erdemoğlu Fen Lisesini gezerek yapılan yatırımı inceledi.

iha