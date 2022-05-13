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Engelsiz yaşam merkezinde bahar şenliği

Adıyaman Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi tarafından bu yıl 6.’sı düzenlenen bahar şenliği etkinliklerine katılan minikler gönüllerince eğlendi.

13 Mayıs 2022 Cuma 16:03
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Engelsiz yaşam merkezinde bahar şenliği

Adıyaman Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi tarafından bu yıl 6.’sı düzenlenen bahar şenliği etkinliklerine katılan minikler gönüllerince eğlendi.

Adıyaman Belediyesi bünyesinde hizmet veren engelsiz yaşam, beceri ve uygulama merkezi tarafından her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası dolayısıyla bahar şenliği etkinliği yapıldı.

Engelli minikleri bu mutlu günlerinde il protokolü de yalnız bırakmadı. Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Doğanoğlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, belediye başkan yardımcıları birim amirleri, kurum müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

Engelli bireylerin ailelerini canı gönülden tebrik ettiklerini söyleyen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, “Bu ailelerimizi, çocukları için yaptığı fedakarlıklardan dolayı tebrik ediyorum. Allah işlerini kolaylaştırsın. Bize de düşen bu ailelerin ve engelli kardeşlerimizin işlerini kolaylaştırmak. Bu anlamda Adıyaman Belediyesi olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki hepimiz birer engelli adayıyız. Şu an gündüz yaşam bakım merkezi adında yeni bir proje üzerinde çalışıyoruz. Engelsiz yaşam, beceri ve uygulama merkezi ile yaşlı bakım merkezini içerisinde barındıracak bu yeni proje çerçevesinde çalışmalara başladık. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte bu projemizi hayata geçirirsek ailelerimizin yükünü çok daha hafifletmiş olacağız" diye konuştu.

Konuşmalar sonrasında 80. Yıl Engelliler Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri tarafından mehteran gösterisi yapıldı. Mehterandan sonra semazen gösterisini izleyen davetliler, son olarak söylenen türkülerle ve şarkılarla coştu.

Sergilenen gösterilerden sonra öğrenciler tarafından hazırlanan resim, fotoğraf ve ahşap sergisini gezen davetliler, ebru, yüz boyama, el baskısı, çuval yarışması ve dart atma etkinlikleri yapıldı.

Kaynak: iha
Son Güncelleme: 13.05.2022 19:55
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