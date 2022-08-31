Engelli park yerine park eden araç sürücülerine ceza

Adıyaman’da, trafik polis ekipleri tarafından engelli araç yerlerine park eden araç sürücülerine ceza kesti.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Gölbaşı Caddesi üzerinde bulunan engelli araç park yerlerine araçlarını park eden sürücülere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Uyarı levhalarının olmasına rağmen kurallara uymayarak araçlarını park eden ve engelli sürücülerin mağdur olmasına neden olan sürücüler hakkında polis ekipleri cezai işlem uyguluyor. Polis ekipleri yaptıkları işlem çerçevesinde kurallara uymayan her araca 392 TL para cezası gerçekleştiriyor.

iha