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Engelli öğrencinin akülü sandalye mutluluğu

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde doğuştan bedensel engelli kız öğrencisine akülü sandalye hediye etti.

03 Aralık 2021 Cuma 11:41
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Engelli öğrencinin akülü sandalye mutluluğu

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde doğuştan bedensel engelli kız öğrencisine akülü sandalye hediye etti.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Adıyaman’da doğuştan bedensel engelli olan Adıyaman Dumlupınar Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi 10.sınıf öğrencisi Kardelen Sinan’ı okulda ziyaret etti. Okulda Kardelen Sinan ile bir araya gelen Başkan Süleyman Kılınç, lise öğrencisiyle bir süre sohbet ederek onun sağlık durumu ve eğitim durumu hakkında bilgiler aldı. Başkan Süleyman Kılınç daha sonra okul idaresi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla okulun konferans salonunda düzenlenen etkinliğe katıldı. Burada öğrencilerin düzenlemiş olduğu etkinliği izleyen Başkan Süleyman Kılınç, daha sonra doğuştan bedensel engelli Kardelen Sinan’a akülü sandalye sürprizi yaptı. Akülü sandalyesine kavuşan Kardelen Sinan’ın mutluluğu yüzüne yansıdı.

Engellilere her zaman önem ve değer verdiklerini dile getiren Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, “Engellilerimiz sadece bugün değil her gün hatırlanmalıdır. Hadislerimizde de engellilere her daim sahip çıkmamız gerektiği söyleniyor. Bizlerde her daim engellilerimizin yanındayız. Kardelen kızımızın da ayakları tam tutmuyor. Geçen yıl Kardelen kızımıza tekerlekli sandalye vermiştik bu sene ise derslerine daha iyi çalışa bilmesi ve okula daha rahat gidip gelebilmesi için kendisine akülü sandalye verdik. Dinimiz her zaman engellilere yardım etmemizi emrediyor. Hepimiz birer engelli adayıyız. Bu engellilerimiz doğum esnasında da olabilir, normal yaşantımızda da olabilir, hastalıktan dolayı da olabilir. Yani hepimiz birer engelli adayıyız” diye konuştu.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’tan akülü sandalyesini alan Kardelen Sinan ise, oldukça mutlu olduğunu ve bu yüzden Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’a teşekkür ettiğini belirtti.

Kaynak: iha
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