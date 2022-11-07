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e-Devlet Kapısı'nda yerel yönetimler Çalıştayı' düzenlendi

Adıyaman'daki il ve ilçe belediyelerinin katılımıyla 'e-Devlet Kapısı'nda Yerel Yönetimler Çalıştayı' düzenlendi.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
07 Kasım 2022 Pazartesi 08:51
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e-Devlet Kapısı'nda yerel yönetimler Çalıştayı' düzenlendi

Belediyelerin, ihtiyaç duyduğu verileri belediyelerden elektronik olarak e-Devlet Kapısı üzerinden alabilmesi amacıyla, Adıyaman il ve ilçe belediyelerinin de davet edildiği 'e-Devlet Kapısı'nda Yerel Yönetimler Çalıştayı' Adıyaman Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü Toplantı Salonunda düzenlendi. Çalıştaya, Türksat e-Devlet ve Bilgi Toplumu İş Geliştirme Uzmanı Ayşe Torun ve e-Devlet Kapısı Teknik Ekipler Koordinatörü Ülkü Şamlı katıldı.

Adıyaman Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Aşkın Karaaslan konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Başvuru hizmetleri başta olmak üzere, bütünleşik ve olgunluk seviyesi yüksek hizmetlerden oluşan hizmetlerin sunulabilmesi amacıyla, 'e-Devlet Kapısı'nda Yerel Yönetimler' konulu çalıştayı Türksat e-Devlet Kapısı yetkilileri ile birlikte düzenledik. Vatandaşlarımızın daha rahat hizmet alabilmesini sağlamak adına birçok yeniliği hayata geçirmekteyiz. Yaşam kalitesini artıracak projelere öncülük etmeye devam eden belediyemiz, bu anlamda gelişen teknolojiden yararlanarak vatandaşların hizmete daha çabuk ulaşıp, işlemlerini daha kolay halledebilmesini sağlamaktayız. Belediyemiz bünyesinde 20'ye yakın önemli işlemlerimiz e-Devlet kapısında hizmete sunulmaktadır. Hedefimiz e-Devlet kapısında bulunan 50'ye yakın tüm işlemlerin entegrasyonunu sağlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunmak olacaktır. E-Devlet kapısı hizmet entegrasyonları kurumumuza ve vatandaşlarımıza, düşük maliyet, zaman tasarrufu, hizmetlere çevrimiçi ve kesintisiz erişim, bürokrasiden uzak şeffaf hizmet anlayışı, verimlilik artırışı ve vatandaşla iyi ve kolay iletişim gibi avantajlar sağlamaktadır. E-Devlet Kapısı'nda Entegrasyonu sağlanıp başvuru aşamasında aktif edilecek olan işlemlerimiz; E-bordro sorgulama, barınaktaki hayvanları sorgulama, barınaktan hayvan sahiplenme başvurusu, belediye hizmetleri sorgulama, belediye kütüphanelerinde katalog tarama, borç ödeme (kendi adına / başkası adına), çöp toplama bilgisi sorgulama, eğitim/kurs ön başvuru/talep/sorgulama, encümen gündem sorgulama, encümen karar sorgulama, etkinlik bilgisi sorgulama, günlük faaliyet planı sorgulama, hal ürün bilgisi sorgulama, ihale sorgulama, imar durum bilgisi sorgulama, meclis gündem ve karar sorgulama, mezar yeri ve vefat sorgulama, nikah salonu durum sorgulama, sosyal yardım ön başvuru/bilgi sorgulama gibi işlemler için vatandaşlarımız artık belediyeye kadar yorulmayıp, e-Devlet üzerinden işlemlerini gerçekleştirile bilinecek" dedi.



Kaynak:PHA

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EDevlet Kapısında Yerel Yönetimler Çalıştayı Düzenlendi
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