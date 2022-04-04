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Duvarı yıkılan aile yardım bekliyor

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde iki odalı toprak evin bir bölümü yıkılan 5 kişilik Savaş ailesi, yetkili ve hayırseverlerden kendilerine ulaşacak yardım elini bekliyor.

04 Nisan 2022 Pazartesi 12:49
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Duvarı yıkılan aile yardım bekliyor

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde iki odalı toprak evin bir bölümü yıkılan 5 kişilik Savaş ailesi, yetkili ve hayırseverlerden kendilerine ulaşacak yardım elini bekliyor.

Geçtiğimiz günlerde hafif ticari bir aracın çarptığı toprak evin mutfak duvarı yıkıldı. Duvarı yıkılan evin mutfak kısmı kullanılamaz hale geldi. Kahta ilçesi Yeni Mahalle’de oturan Menekşe ve Yunus Savaş ailesi, yıkılan duvarın etkisiyle harabeye dönen evde 5 çocuğu ile mağdur olduklarını söyledi. Yeni Mahalle Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde bulunan iki odalı kerpiç evde oturan 5 çocuklu Savaş ailesi, evlerinin bir bölümünün yıkılmasıyla büyük bir mağduriyet yaşadı. Çok zor durumda olduklarını belirten 5 çocuk annesi Menekşe Savaş, “Geçen gün akşama doğru bir kaza oldu. Bir araba bizim mutfağın duvarına çaptı. Duvar yıkıldı. Facianın eşeğinden dönülen kazada evimizin mutfak kısmı kullanılamaz hale geldi. Araba bizim evin duvarına çarptığı zaman büyük bir korku yaşadık. Komşularımız da panik oldular. Kaza esnasında evin mutfak kısmında kimsenin olmaması gerçekten büyük bir faciayı önledi. Kazadan sonra yıkılan duvarın kerpiçlerini geçici olarak tekrar yerleştirmeye çalıştık ama nafile. Her üstümüze düşebilir yine. 17 yıllık evliyim. 5 tane çocuğa bakıyorum. Eşimin sağlık sorunları olduğu için her işte de çalışamıyor. Gerçekten mağduruz. Hem yetkililerden hem de hayırseverlerden yardım bekliyoruz” diye konuştu.

Kaynak: iha
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