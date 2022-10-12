Dumlupınar caddesinde asfalt çalışması

Şehir içi ulaşımına yeni yollar eklemeye devam eden Adıyaman Belediyesi, yeni açılan yollardan bir tanesi olan Dumlupınar Caddesinde asfalt çalışmalarına başladı.

Adıyaman Belediyesi, şehre yeni bir yol daha kazandırmak için Karapınar Mahallesi’nde bulunan Dumlupınar Caddesindeki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Daha önce altyapı ve asfalt öncesi düzenleme çalışmalarının yapıldığı cadde ve bağlı sokaklarda asfalt çalışmalarına başlandığını müjdeleyen sorumlular, yolu kısa süre içerisinde hizmete açacaklarını müjdeledi.

iha