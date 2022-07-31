Düğünde çıkan kavgada yumruk ve tekmeler havada uçuştu

Adıyaman’da düğün töreninde tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesi 2. Çevre Yolu üzerinde Akıllı Kavşak yakınlarındaki boş bir arazide yapılan düğün törenine katılan davetliler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesi ile kavga eden şahıslar etkisiz hale getirildi. Darp neticesi yaralanan 2 şahıs ise, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

iha