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Down sendromlu çocuklar sporla eğlendi

Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü nedeniyle Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından çeşitli etkinliklerle kutlandı.

23 Mart 2022 Çarşamba 08:54
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Down sendromlu çocuklar sporla eğlendi

Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü nedeniyle Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Adıyaman Yeni Mahalle Spor Salonunda masa tenisi, dart, badminton, tenis, voleybol, curling, basketbol jimnastik, futbol ve kick boks spor branşı olmak üzere farklı branşlarında düzenlenen aktivitelere ilgi yoğun gördü.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Down Sendromlular Derneği ile ortaklaşa düzenlenen etkinlikte çocuklar hem spor yaptı hemde eğlendi.

Down Sendromlu Çocukların bir gün değil, yılın 365 günü yanlarında olduklarını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Bakanlığın 81 ilde aynı anda farkındalık oluşturmak için "Down Sendromu Farkındalık Günü Spor Turnuvası ve Hepimiz Aynıyız Spor Oyunları" etkinliğine Adıyaman’da katılımın ve ilgisini yoğun olduğunu söyledi.

Hayatı paylaşmak için engel olmadığına dikkat çeken Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, “Engelleri aşmak için çocuklarımıza destek olmamız gerekiyor. Hepimiz birer Engelli adayı olduğunuzu unutmadan Down Sendromlu çocukların yaşamlarına dokunmamız gerekiyor. Onların motivasyonu hayatın içinde gelişimlerini artırdığı sosyalleşmelerine katkı sağlamaktadır. Özellikle spor faaliyetleri bütün engelleri ağmak adına çocuklarımız inanılmaz bir şekilde geliştiriyor. Bizler sadece sağlıklı bireylere değil aynı zamanda engelli kardeşlerimizin de spor yapabilmeleri için bir çok farklı branşta antrenörlerimizle onlara her türlü imkanı sağlıyoruz. Gençlik Merkezlerimiz ve Genç Ofislerimizde çeşitli kişisel gelişim kursları, beceri, sanat ve müzik kursları engelli bireylere yönelik faaliyetler düzenlenmektedir.

Engelli vatandaşlarımızı topluma kazandırmak, kimseye muhtaç olmadan kendi başlarına yaşayabilmelerini sağlamak tüm toplumun insanlık görevidir. Onların toplumsal yaşama katılımlarını kolaylaştırmak, desteklemek, karşılaşabilecekleri tüm engelleri kaldırmak ve kaliteli bir yaşam sürebilmelerini sağlamak amacıyla biz tüm gücümüzle çalışıyoruz. Tesislerimizin engelliler tarafından kullanımına uygun standartlara kavuşturmak için gayret gösteriyor, bu konuda önemli adımlar atıyoruz. Normal çocuklarımız gibi engelli çocuklarımızın da spor yapabilmeleri ve onları mutlu etmek için bütün imkânlarımızı seferber etmekte kararlıyız. Eski günler gibi bir arada neşeli spor dolu mutlu günlerde olmayı ümit ederek. 21 Mart Dünya Down Sendrom Farkındalık Gününü kutluyor, onların hakları ve yaşadıkları sorunların çözümü için çalışan, emek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Kaynak: iha
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