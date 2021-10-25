Galeriler Yazarlar
Adıyaman
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Doktorlar, Rümeysa Berin Şen için basın açıklaması yaptı

Adıyaman Tabip Odası Başkanlığı tarafından önceki gün Ankara’da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Dr. Rümeysa Berin Şen ile ilgili basın açıklaması düzenledi.

25 Ekim 2021 Pazartesi 13:31
24 Okunma
Doktorlar, Rümeysa Berin Şen için basın açıklaması yaptı

Adıyaman Tabip Odası Başkanlığı tarafından önceki gün Ankara’da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Dr. Rümeysa Berin Şen ile ilgili basın açıklaması düzenledi.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde gerçekleştirilen basın açıklamasına Adıyaman Tabip Odası Başkanı İsmail Tosun ve sağlık çalışanları katıldı. Hayatını kaybeden Dr. Rümeysa Berin Şen için düzenlenen basın açıklamasını okuyan Oda Başkanı İsmail Tosun, “Cumartesi günü yoğun iş yükü, gün aşırı uykusuz nöbetlerin yol açtığı çalışma koşulları sonucunda bir arkadaşımızı, bir canımızı yitirdik. Yıllardır uyardığımız asistan hekimin çalışma şartlarının düzeltilmemesinin sonucunu çok ağır bir şekilde ödedik. Ankara’da bir asistan arkadaşımız hayatını kaybetti, göz göre göre ölüme sürüklendi. Ankara Şehir Hastanesi’nde asistan olan meslektaşımız çok sayıda servisten ve görevden sorumlu olduğu nöbetinin çıkışında trafik kazası sonrası hayatını kaybetti. Kaza görüntüleri çok şey anlatıyor. Ayda nöbet ertesi kullanamadan tutulan 10 nöbeti, asistana uygulanan mobing, stres, hastanelerinin tüm yükünün asistanlara yüklendiğini, tükenmişliği, angarya işleri uzmanlık eğitimi alan öğrenci dışında tüm kölelik şartlarını kabul etmiyoruz.

Rümeysa’yı kaybettiğimiz için çok üzgünüz ama bir arkadaşımızı daha tükenmişliğe, intihara, kaza görünümlü cinayetlere vermemek için, nöbet ertesi izin hakkımızı alana, çalışma şartlarımız düzelene kadar dayanışmamızı ve mücadelemizi büyüteceğimizi ve devam ettireceğimizi kamuoyuna bildiririz” diye konuştu.

Kaynak: iha
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adıyaman’da motosiklet devrildi: 1 yaralı
Adıyaman’da motosiklet devrildi: 1 yaralı
Jandarma kaçak kazı yapanlara göz açtırmadı
Jandarma kaçak kazı yapanlara göz açtırmadı
Anız yangınında hayvanlar telef oldu
Anız yangınında hayvanlar telef oldu
Jandarma mesire alanlarını denetledi
Jandarma mesire alanlarını denetledi
Güzelevlerde kilitli parke taşı çalışması
Güzelevlerde kilitli parke taşı çalışması
Türbelerde temizlik çalışması
Türbelerde temizlik çalışması
Boğulma tehlikesi yaşayan şahsı ekipler kurtardı
Boğulma tehlikesi yaşayan şahsı ekipler kurtardı
Otomobile çarpmamak için motosikleti devirdi: 2 yaralı
Otomobile çarpmamak için motosikleti devirdi: 2 yaralı
Adıyaman FK - Diyarbekir Spor: 1-2
Adıyaman FK - Diyarbekir Spor: 1-2
Engelliler için sıra dışı gösteri
Engelliler için sıra dışı gösteri
‘Peygamberimiz ve Vefa Toplumu’ konferansı düzenlendi
‘Peygamberimiz ve Vefa Toplumu’ konferansı düzenlendi
Diyanet Gençlik Merkezin açılışı yapıldı
Diyanet Gençlik Merkezin açılışı yapıldı
Sonbahar Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Festivali büyük ilgi görüyor
Sonbahar Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Festivali büyük ilgi görüyor
Babalar ve oğulları sabah namazında buluştu
Babalar ve oğulları sabah namazında buluştu
Çiftçilere mercimek tohumu dağıtıldı
Çiftçilere mercimek tohumu dağıtıldı
Samsat’ta doğalgaz mutfaklara ulaştı
Samsat’ta doğalgaz mutfaklara ulaştı
Milletvekili Tutdere, badem üreticilerinin sorunlarını meclise taşıdı
Milletvekili Tutdere, badem üreticilerinin sorunlarını meclise taşıdı
Ticari taksiler denetlendi
Ticari taksiler denetlendi
Lise öğrencileri okullarının sorunlarını Başkan Kılınç’a iletti
Lise öğrencileri okullarının sorunlarını Başkan Kılınç’a iletti
Otluk yangını çamlık alana sıçramadan söndürüldü
Otluk yangını çamlık alana sıçramadan söndürüldü
Kağıt toplayıcısının çarptığı yaşlı adam yaralandı
Kağıt toplayıcısının çarptığı yaşlı adam yaralandı
Dünya Gazeteciler Günü’nde İHA’ya ziyaret
Dünya Gazeteciler Günü’nde İHA’ya ziyaret
Başkan Kıymaz’dan 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajı
Başkan Kıymaz’dan 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajı
Okul servis şoförleri bilgilendirildi
Okul servis şoförleri bilgilendirildi
Gerger’in su sorunu çözülüyor
Gerger’in su sorunu çözülüyor
Ziraat odası başkanlarından Ankara’ya ‘badem’ çıkartması
Ziraat odası başkanlarından Ankara’ya ‘badem’ çıkartması
Virajı alamayan kamyon yan yattı
Virajı alamayan kamyon yan yattı
Aydın: “Adıyaman’a gençlik ve spor alanında önemli yatırımlar kazandırdık”
Aydın: “Adıyaman’a gençlik ve spor alanında önemli yatırımlar kazandırdık”
Hayatını kaybeden uzman çavuş toprağa verildi
Hayatını kaybeden uzman çavuş toprağa verildi
Alacak verecek kavgasını polis ayırdı
Alacak verecek kavgasını polis ayırdı

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim