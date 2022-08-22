Doktordan memleketine okul ve cami

Mersin’de özel bir hastanenin sahibi olan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Necip Öztürk, memleketi Adıyaman’ın Besni ilçesine olan vefa borcunu okul ve cami yaptırarak ödeyecek.

Besni merkezde yapılacak 12 derslikli İlkokul ile Millet Bahçesi içerisinde yapacağı 750 kişilik caminin protokolü Valilik Makamında Vali Mahmut Çuhadar ve hayırsever Necip Öztürk arasında imzalandı.

Valilik Makamında gerçekleşen protokole Besni Kaymakamı Nazlı Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, İl Müftüsü Mehmet Taştan, Besni Belediye Başkanı Eyüp Mehmet Emre, Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel ve diğer yetkililer katıldı.

Besni ilçe merkezine modern bir ortaokul binası ile 750 kişilik bir cami yapacak olan Necip Öztürk, “Doğup büyüdüğümüz memleketimize böyle bir hizmeti yapmak bizim için gurur verici. Memleketimize böyle güzel bir hizmet vermeyi nasip ettiği için Allah’a şükürler olsun. Bizi bu hayra teşvik eden Valimiz Mahmut Çuhadar başta olmak üzere ilçe kaymakamımıza, ilçe milli eğitim müdürümüze ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Besni Belediye Başkanı Eyüp Mehmet Emre ise, Necip Öztürk’e konuşmasında teşekkür etti.

Besni’nin devlet-millet işbirliğinin en güzel örneklerinin verildiği bir ilçe olduğunu belirten Besni Kaymakamı Nazlı Demir ise, Necip Öztürk’ün bu davranışının diğer hayırseverlere örnek olması temennisinde bulundu.

Vali Mahmut Çuhadar ise konuşmasında, “Bugün Besnili hayırseverlerimiz tarafından ilçemizde yapılan eğitim yatırımlarına bir yenisini daha ekliyoruz. İçinde bulunduğumuz bu salonun adını hayır salonu kurduk. Op. Dr. Necip Öztürk’e Besni ilçemize yapacakları okul ve cami için teşekkür ediyorum. Bugün hayırseverlerimizin Besni ilçemize kazandıracağı 12 derslikli İlkokul ile Besni Millet Bahçesi içerisinde yapacağı caminin protokolünü imzaladık. Allah Necip Öztürk gibi hayırseverlerin sayısını artırsın inşallah. Her zaman dediğim gibi gerçek zengin kazandığı parayı doğru yerlere harcayabilen insandır. Hayırseverlik herkese nasip olmayan, bazı insanlara nasip olan bir haslettir. Hayırseverimiz tarafından Besni ilçemize yapılacak olan hem okulun hem de caminin ilçemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Orada okuyup, yetişecek çocuklarımızın ve o camide ibadet edecek insanlarımızın hayır duaları hep onlarla birlikte olacak. Bizlerde kendilerine müteşekkiriz” dedi.

iha