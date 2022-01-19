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Doğalgaz verilemeyen Çelikhan dondu

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde doğalgaz tükenince ilçede ısınma problemi yaşandı.

19 Ocak 2022 Çarşamba 17:24
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Doğalgaz verilemeyen Çelikhan dondu

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde doğalgaz tükenince ilçede ısınma problemi yaşandı.

Kar ve tipi nedeniyle doğalgaz dağıtım firması depoyu dolduramayınca ilçedeki vatandaşlar ısınamadı. Tankerler ile tanka boşaltılan doğalgaz, kar ve tipi nedeniyle boşaltılamadı. İlçeye doğalgaz sağlayan tank boşalınca vatandaşlar ısınamadı. Çelikhan ve Pınarbaşı beldesinde doğalgaz kesildi.

Sıvılaştırılmış doğalgaz tankının daha önceden doldurulmamış olmasına vatandaş tepki gösterdi. Vatandaşlar, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günler öncesinden kar ve tipi uyarısını yaptığını, firmanın önlem almadığını iddia ederek, soğuğa mahkum edildiklerini söyledi. Doğalgaz kullanan bir çok vatandaş sobalarını tekrar kurarak ısındıkları öğrenildi.

Doğalgaz Dağıtım Firması Akmercan ise abonelerine mesaj göndererek, “Adıyaman bölgemiz ve çevresindeki yoğun kar yağışı nedeniyle Çelikhan ilçesi ve Pınarbaşı beldesine ulaşım elverişsiz hava koşulları nedeniyle sağlanamamaktadır. Karayollarının açılmasını müteakip Çelikhan ve Pınarbaşı şehirlerine CNG sevki tekrar başlayacaktır. Doğalgaz akışının sağlanması Devletimizin tüm imkanları seferber edilmiş olup, yaşanan aksaklık nedeniyle siz değerli abonelerimizin anlayışı için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: iha
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