Dernekler Müdürü Mehmet Oğuz’dan İGD’ye Ziyaret

Fırsat buldukça dernek başkanlıklarını ziyaret etmeye çalıştıklarını dile getiren Oğuz; “İl müdürlüğü olarak dernek yöneticilerimizle sürekli irtibat halindeyiz. Onların dernek işleyişiyle ilgili ne gibi sorunları olsa bizlere ulaştıklarında elimizden geleni yapmaktayız. Dernekler yasasında yapılan değişikler konusunda eğitimlere başladık. Bununla birlikte dernek işleyişi hakkında ne gibi konu olursa arkadaşlarımızla birlikte elimizden geleni yapıyoruz. Bizleri en güzel şekilde ağırlayan Adıyaman İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler derneği başkanı Metin Harıkçı ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyoruz” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler derneği başkanı Metin Harıkçı; “İl Dernekler müdürlüğümüz dernek işleyişimiz konusunda ne zaman bir sorumuz, sorunumuz olmuşsa bizlere her zaman yardımı oldular, olmaya da devam ediyorlar. Bugün derneğimize nezaket ziyaretinde bulundular, derneklerin işleyişiyle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Ziyaretlerinden dolayı şahsım ve yönetim kurulumuz adına teşekkür ediyorum” dedi.