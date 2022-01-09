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Deprem tatbikatı gerçeği aratmadı

Adıyaman’da düzenlenen deprem tatbikatında enkaz altında kalan 11 kişi tek tek kurtarıldı. Gerçekleştirilen tatbikat gerçeği aratmadı.

09 Ocak 2022 Pazar 13:44
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Deprem tatbikatı gerçeği aratmadı

Adıyaman’da düzenlenen deprem tatbikatında enkaz altında kalan 11 kişi tek tek kurtarıldı. Gerçekleştirilen tatbikat gerçeği aratmadı.

Adıyaman Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından sabah saatlerinde Musalla Mahallesi’nde deprem tatbikatı düzenlendi. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binaların bulunduğu alanda yapılan tatbikatta, yıkılan binalarda AFAD gönüllüleri tarafından arama yapıldı. Senaryo gereği deprem ihbarını alan AFAD, UMKE, sağlık, AKUT ile polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler aldıkları güvenlik önlemlerinin hemen ardından yaralanan 10 kişiyi bulundukları kurtararak kurulan çadırlarda tedavi altına aldı. Ekipler aynı zamanda enkaz altında kalan bir vatandaşı da beton bloklar altından çıkararak hastaneye ulaştırdı. Gerçeği aratmayan deprem tatbikatında kurtarılan 11 yaralı vatandaşa verilen sağlık hizmetinin yanında aynı zamanda psikolojik destek hizmeti de sunuldu.

Tatbikatın oldukça başarılı bir şekilde tamamlandığını dile getiren Adıyaman Vali Yardımcısı Abdulhamit Karaca, “AFAD İl Müdürlüğümüz koordinesinde üniversitemiz, emniyetimiz, milli eğitim müdürlüğümüz, AFAD gönüllülerimiz ve UMKE ekiplerimizle birlikte bir deprem tatbikatı planladık. Buradaki en büyük hedefimiz ortak hareket kabiliyetini geliştirmekti. Eksiğimiz varsa onu gördük, artımız varsa onu gördük. Arkadaşlarımızın birbirine kaynaşmasını sağladık. İnşallah daha güzel eğitimler, daha güzel tatbikatlarda yine bir araya geleceğiz” dedi.

AFAD gönüllülerinden Gülşah Boy, “Tatbikatımız olabildiğince güzel geçti. Umarız sadece tatbikat şeklinde kalır, depremler yaşanmaz. Bir deprem bölgesinde yaşıyoruz ve lütfen bu durumun farkında olalım. Önlemlerimizi de ona göre almış olalım” şeklinde konuştu.

AFAD gönüllülerinden Rüveyda Keskin ise, “Tatbikat güzel geçti. Elimizden geldiğince koalisyon çalışması yapmaya çalıştık. Burada önemli olan bütün meslek elemanlarıyla, birlikte bir çalışma yürütmemizdi. Doğal afetlerin bilincinde olmamız gerekiyor. Hepimiz bu tür afetlere hazırlıklı olmak zorundayız” diye konuştu.

Kaynak: iha
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