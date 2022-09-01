Demokrasi Parkında yenileme çalışmaları devam ediyor

Adıyaman Belediyesi tarafından Demokrasi Parkında sürdürülen yenileme çalışmaları hızla devam ediyor.

Demokrasi Parkındaki gelinen son durum hakkında bilgi veren yetkililer, sosyal donatı alanları ve meslek grupları için düşünülen alanların inşaat çalışmalarında kaba inşaatın tamamlandığını dile getirdi.

Yetkililer, "Parkımızda gerçekleştirdiğimiz yenileme çalışmaları hızla devam ediyor. İnşallah en kısa sürede parkı yeni haliyle halkımızın hizmetine açmayı planlıyoruz. İnşaat çalışmalarından hemen sonra peyzaj çalışmalarına başlanacak. Benzer işlemlerin ihtiyaç duyulduğu bu çalışmalarımızı tüm parklarda yapacağız” diye konuştu.

iha