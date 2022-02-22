Demir mazgal hırsızları gözaltına alındı

Adıyaman’da, plakasız araç ile sokak ve caddelerde bulunan mazgalları çalan 3 şahıs polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Edilen bilgilere göre, Siteler Mahallesi’nin 2047, 2048 ve 2049 sokaklarında bulunan demir mazgalların çalınmasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 7 Adet demir mazgal çalan Ö.S., S.D., ve M.C.P., isimli 3 şahıs, kullandıkları plakasız kamyonetle yakalandı. Polis ekipleri, kamyonet sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmaktan ve plaka bulundurmamaktan cezai işlem uygulayarak aracı da trafikten men etti.

Çaldıkları mazgalları hurdacıya sattıkları tespit edilen 3 şahıs, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesi’ne sevk edildi. Öte yandan çalıntı demir mazgalları satın alan B.A., isimli şahsa suç eşyası satın almaktan yasal işlem başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

iha