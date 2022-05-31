’’Değişime el ver’’ projesinde dereceye girenler ödüllendirildi

Adıyaman Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ’Değişime el ver’ projesi çerçevesinde düzenlenen ’İnsan ticareti ve emek sömürüsü’ konulu kısa film, fotoğraf ve resim yarışmalarına katılarak dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Adıyaman Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen ödül törenine Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İnsan Kaynakları Müdürü Aysun Hallaç ile dereceye giren sanatçılar katıldı.

Törende bir konuşma yapan Belediye Başkanı Kılınç, böyle anlamlı bir projeye eserleriyle katkı sunan tüm yarışmacılara teşekkür ederek, "Uzman jüri üyeleri tarafından ödül almaya hak kazanan tüm kardeşlerimi kutluyorum" dedi.

Birincilere 6 bin TL, ikincilere 4 bin TL ve üçüncülere 2 bin TL ödül dağıtılan törende, Resim kategorisinin ilkokul öğrencileri arasında düzenlenen yarışmada birinciliği Mehmetçik İlkokulu öğrencisi Talha Temel elde ederken, ikinciliği yine Mehmetçik İlkokulu öğrencilerinden Asmin Sertkaya, üçüncülüğü ise Ayyıldız İlkokulu öğrencisi Ahmet Nedim Bilgiç elde etti.

Resim kategorisinin ortaokul öğrencileri arasında gerçekleştirilen yarışmada da birinciliği Türkiye Petrolleri Ortaokulu öğrencisi Zehra Doğan, ikinciliği Altınşehir İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ayşe Aslancan, üçüncülüğü ise Yunus Emre Ortaokulu öğrencisi Elvan Aslan elde etti.

Fotoğraf kategorisinde de birinciliği elde eden Musa Gürbüz, ikinciliği elde eden Ali Ergün ve üçüncülüğü elde eden Ferit Gölgül dereceye girmeyi başardı.

Kısa Film kategorisinde ise birinci Mehmet Atci, ikinci Talat Doğan ve üçüncü Mahmut Beküç ödüllerini Başkan Kılınç’ın elinden aldı.

iha