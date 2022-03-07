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“Değerli ve Güçlü Kadın” semineri verildi

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında “Değerli ve Güçlü Kadın” semineri düzenlendi.

07 Mart 2022 Pazartesi 13:35
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“Değerli ve Güçlü Kadın” semineri verildi

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında “Değerli ve Güçlü Kadın” semineri düzenlendi.

Sincik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde Halk Eğitimi Merkezi tarafından organize edilen ‘’Değerli ve Güçlü Kadın’’ konulu program Hüseyin Çelik Öğretmenevi toplantı salonunda yapıldı. İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Öner tarafından verilen seminerde kadının öneminden bahsedildi.

Sunuculuğunu usta öğreticilerin yaptığı programa katılan kadınlar hem eğitici bilgiler aldı hem de eğlenceli yarışmalar ve etkinliklerle güzel zaman geçirdi. Etkinliğe katılan kadınlar, kadın olmak ile ilgili duygu ve düşüncelerini dile geti rdi.

Programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, “Dünyada en değerli varlık kadındır. Bizleri doğuran, bizleri yetiştiren onlar. Onlar olmazsa biz zaten olamayız. Kadınların değerinin yanında güçlü olması gerekmektedir. Bu zamanda güç bilgidir. Bilginin kapısı ise Halk Eğitimi Merkezleridir. Mesleki ve genel olmak üzere 72 alanda 3 bin 785 tür kurs ile her tür yaşa, hobiye ve ihtiyaca cevap veren kurslarımız bulunmaktadır. Değişimin çok hızlı olduğu bu zamanda kurslar zamana ayak uydurma ve öğrenme mekanları olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu konuda kapımız tüm kadınlara açıktır. Sizleri kurslarımıza bekliyoruz” dedi.

Etkinliğe katılan kadınlara katılım belgeleri takdim edildi.

Kaynak: iha
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