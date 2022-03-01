’Definename’ yoğun ilgi gördü

Adana Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen ’Definename’ adlı tiyatro oyunu Adıyamanlı tiyatro severlerden büyük ilgi gördü.
Adıyaman Belediyesi tarafından hayata geçirilen kültür etkinlikleri kapsamında Adıyamanlı tiyatro severlerle buluşturulan ’Definename’ adlı oyun beğeni aldı. Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda sahnelenen ’Definename’ adlı oyun sonrasında Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Bereket, oyunculara teşekkür edip çiçek takdiminde bulundu.Kaynak: iha