Dağtekin’den yeni eğitim ve öğretim yılı açıklaması

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, 2021-2022 eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını diledi.

Yüz yüze eğitimin yeniden başlamasının mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Başkan Dağtekin, “Pandemi sebebiyle 2019 Mart ayından bu yana okullarından uzak kalan çocuklarımız okullarına, öğretmenlerine ve arkadaşlarına kavuşacağı yüz yüze eğitim süreci başlıyor. Emekli bir öğretmen olarak bende bu heyecanı sizler ile birlikte paylaşıyorum. Pandemi nedeniyle bir daha yüz yüze eğitim sürecinin aksamaması için tüm kurallara uyulmasını önemle rica ediyorum. Eğitim ülkemizin en temel önceliğidir. AK Parti’miz bütçeden en yüksek payı eğitime ayrılmaktadır. Eğitimin önemini bilen bir parti olarak gelecek nesillerin başarılı bireyler olarak yetişmesi için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Bu vesile ile 2021-2022 eğitim öğretim yılının, başta geleceğimizin teminatı öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz olmak üzere tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

iha