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Dağtekin, STK’larla sahurda buluştu

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, kentte faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile sahur programında bir araya geldi.

17 Nisan 2022 Pazar 16:59
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Dağtekin, STK’larla sahurda buluştu

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, kentte faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile sahur programında bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin’in ev sahipliğinde gerçekleşen sahur programına TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe, STK temsilcileri ile teşkilat mensupları katıldı. Misafirlerle tek tek ilgilenen AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, programın açılış konuşmasını yaparak toplumun ihya ve inşasında sivil toplum örgütlerinin öneminden bahsederek, “Projelerini, düşünce ve fikirlerini her zaman önemsediğimiz ve Adıyaman’ı el birliği inşa edeceğimiz Sivil toplum kuruluşlarımızın kıymetli temsilcileriyle sahur soframızda buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan ayının bu bereketli gecesinde sahur soframız birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine vesile olmasını diliyorum. İlimizde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları şehrimizin, sosyo-ekonomik ve siyasal alanlarda gördükleri işlevleriyle Adıyaman’ımız için çok önemli aktörlerdir.

STK’lar yapmış oldukları projeler ve faaliyetleriyle ilgili oldukları konularda topluma ayna görevi görmektedir. Bugüne kadar ilimiz yararına olan tüm projelerde kendilerinin yanında olduk. Bundan sonrada olmaya devam edeceğiz. AK Parti iktidarı olarak şehrimizin kimliğinden, ekonomisine, gençlik hizmetlerinden esnafların beklentilerine kadar birçok konuda attığımız adımları, şehre dair vizyonumuzu içeren hizmetleri sivil toplum kuruluşlarımızla paylaşan bir partiyiz. Söz konusu Adıyaman olunca hepimiz ortak payda da buluşuyoruz. Bu noktada birlik ve beraberlik Adıyaman’ın yükselen değerlerindendir. STK’larımız, şehirlerin gelişim sürecine olumlu katkı sunan dinamiklerin en başında geliyor” diye konuştu.

Kaynak: iha
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