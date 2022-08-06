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Dağ keçisi avlayan 2 şahsa 507 bin 800 TL ceza

Adıyaman’da, dağ keçisini kaçak olarak avlayan 2 şahsa 507 bin 800 TL cezai işlem uygulandı.

06 Ağustos 2022 Cumartesi 16:46
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Dağ keçisi avlayan 2 şahsa 507 bin 800 TL ceza

Adıyaman’da, dağ keçisini kaçak olarak avlayan 2 şahsa 507 bin 800 TL cezai işlem uygulandı.

Adıyaman’ın kırsal bölgesinde 2 adet dağ keçisi avlayan iki şahıs, avladıkları keçilerin etlerini kırsal alanda doğradıkları esnada Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Suçüstü yakalanan her iki şahıs hakkında 500 bin TL tazminat ve 7 bin 800 TL idari para cezası olmak üzere toplam 507 bin 800 TL para cezası uygulandı. Öte yandan şahısların avda kullandığı 2 adet takozsuz tüfeğe el konulurken avlanan ve daha sonra doğranan etler ise yırtıcı hayvanların beslenmesi için doğaya bırakıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: iha
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