Çocuklar suni karla eğitim alırken gerçek kar yağdı

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde çocuklara suni karla kış eğitimi verilerek yapay tablo ile kış hatırası fotoğrafı çekilirken gerçek kar yağdı.

Samsat Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü (HEM) tarafından açılan 3-6yaş oyun odası kursu ve piyano eğitimi kursuna devam eden çocuklara müzik eşliğinde çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. Bu etkinliklerden biri de çocuklara kış aylarına hazırlık bilinci oluşturmak.

Anneleri HEM kurslarında eğitimlerini sürdüren çocuklar öğretmenleri Esra Erkan Kasapoğlu ve Meltem Kübra Dinleyen nezaretinde müzik eşliğinde yapay kar ile kartopu, kardan adam ve çeşitli oyunlar oynarken, Adıyaman’ın en güneyinde bulunduğu için fazla kar yağmayan Samsat ilçesinde lapa lapa kar yağmaya başladı. Bunu fırsat bilen öğretmenler yine müzik eşliğinde çocuklara gerçek karda etkinliklerine devam etti.

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Samsat HEM Müdürü Mustafa Tepe, kursiyerler ile birlikte gelen çocuklarına kreş hizmeti verdiklerini belirterek, bu hizmetin iki gününde müzikli etkinlikler yapıldığını söyledi.

Tepe, "Samsat Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak kursiyerlerimiz ile birlikte kurumumuza gelen 3-6 yaşındaki çocuklarımıza kreş hizmeti veriyoruz. Bu kreş hizmetimiz haftanın iki gününde müzikli olarak devam ediyor. Burada belli dönemlerde bir enstrümanı tanıtmaya çalışıyoruz. Bugün de kış etkinliğimiz vardı. Tevafuk oldu memleketimize yağmayan kar yağdı yağdı. Etkinliğimize dışarıda da devam ettik. Böyle bir güzellik oldu, mutluyuz" diye konuştu.

iha