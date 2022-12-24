İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Adıyaman Rehberlik Araştırma Merkezi tarafından Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Mehmet Ali Yıldız tarafından Şehit Fazıl GÜRS İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonunda ilimizde görev yapan Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışmanlara yönelik 'Çocuk ve Ergenlerde Kayıp ve Yas Danışmanlığı' konferansı düzenlendi.

Konferansta Kayıp ve Yas sürecinde okullarımızda izlenmesi gereken müdahale yöntemleri anlatıldı.

Ayrıca Kayıp ve Yas sürecinde öğrencilere nasıl yaklaşılması gerektiği açıklandı.

Konferans Rehber Öğretmen-Psikolojik Danışmanlardan gelen sorular yanıtlandıktan sonra sonlandırıldı.



Perre Haber Ajansı (PHA)