Çocuk evlerinde akıl ve zeka oyunlarının tanıtımı yapıldı

Adıyaman Bilim ve Sanat Merkezi (Bilsem) tarafından çocuk evlerinde kalan çocuklara akıl ve zeka oyunları tanıtıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Adıyaman Bilsem’in yürüttüğü "Yetim Gülerse Dünya Güler" Projesi çerçevesinde Safvan Çocuk Evlerinde kalan çocuklar akıl ve zeka oyunlarıyla tanıştı. Bilsem görevlileri, çocuklara akıl ve zeka oyunlarının tanıtımı yaptı.

Etkinliğe Aile ve Sosyal Hizmetler İl Fehmi Çelik, Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, Bilsem Müdürü Fuat Tokur’da katıldı.

Akıl ve zeka oyunlarına il müdürleri eşlik ederek, çocuklarla eğlenceli bir vakit geçirildi.

iha