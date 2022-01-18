ÇOCUK ELİNDEN ÇOCUK YÜREĞİNE DOKUNUŞ

TİNGADER Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve Adıyaman İl Temsilcisi Memet SONUÇ yaptığı açıklamada “Çocuklarımızın kitaplarla hemhal olması geleceğimiz açısından çok önemlidir. Okuyan çocuklarımız, geçmişi tanımamıza ve gelecek vizyonumuzun oluşmasına katkıda bulunacaktır.Sevgide engel yoktur. Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Öğrencilerimizin ezber bozan yaklaşımları bizleri duygulandırmıştır. Genelde yardım edilen kesim olarak görülen engellilerimizin minik kalplere dokunuşu onlar adına kitap kampanyası düzenlemeleri, kitapları ilimizdeki bir okulumuza hediye etmeleri takdire şayandır. Bu vesile ile Umutlar Sönmez Özel Eğitim Merkezi Başkanı İbrahim Şahin ve bu koordinasyonu sağlayan Türkiye’nin Yaşam Koçu Murat Çuhadar beye teşekkür ediyorum.” Dedi.

Yapılan çalışma ile ilgili olarak konuşan Türkiye İnternet Gazeteciler Derneği Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Enes Osman Aba ‘’Bilindiği üzere kutsal kitabımız ilk emri okudur. Çünkü bizler biliyoruz ki cehalet en büyük düşmandır. Çocuklarımız 21.Y.Y. dünyasını ancak okuyarak inşa edecektir.” dedi.