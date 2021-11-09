Galeriler Yazarlar
Adıyaman
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Çin zulmündeki Doğu Türkistan için basın açıklaması

Doğu Türkistan’da Çin zulmüne maruz kalan toplumlar için Adıyaman’da basın açıklaması yapıldı.

09 Kasım 2021 Salı 16:41
7 Okunma
Çin zulmündeki Doğu Türkistan için basın açıklaması

Doğu Türkistan’da Çin zulmüne maruz kalan toplumlar için Adıyaman’da basın açıklaması yapıldı.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle, Doğu Türkistan Mağdurları Platformu tarafından Demokrasi Parkı’nda açıklama yapıldı.

Platform sözcüsü Mirzehmet İlyasoğlu tarafından yapılan açıklamada, işgalci zalim Çin’in Doğu Türkistan’da 1949’dan 2016 yılına kadar türlü zulüm, baskı ve katliamlara imza attığını ancak 2017 yılına geldiğinde bu zulüm ve katliam politikalarını soykırım boyutunu ulaştırdığını söyledi.

İlyasoğlu, “Çin, Doğu Türkistan’ın her yerinde inşa ettiği on binlerce toplama kampına milyonlarca Müslüman Uygur, Kazak ve diğer Türk toplumu mensuplarını almıştır ve almaya da devam etmektedir. Ana babayı çocuklarından, çocukları ana babasından, kardeşi kardeşten, hanımı kocasından ayırdı aileleri paramparça etti.

2018 yılındaki BM’lerin toplama kampında 1 milyon 800 bin Müslüman Uygur Türkü tutulduğuna dair raporlar çıkınca, Çin o toplama kaplarının varlığını kabul etti ama orayı bir eğitim merkezi, mesleki okul, dedi.

Fakat o mesleki eğitim dediği toplama kamplarında anne kucağındaki bebekten tutun 93 yaşındaki dedelerimiz, sokaktaki normal vatandaştan tutun, profesörler, din alimlerimiz, büyük iş adamlarımız, sanatçılarımız var. Bu insanların bir bölümü o toplama kamplarında hunharca katledilmiştir. Müslüman ve Türk kızlarımız zorla Çinlilerle evlendirilmektedir. Müslüman Uygur ve Kazak kadınları toplu kısırlaştırılmaktadır.

Evlerde Kuran’ı Kerim’i bulundurmak ve okumak, seccade bulundurmak dahi yasaktır. Daha da vahim olanı, toplama kamplarında tutulan Müslüman Doğu Türkistanlı kadınlar sistematik tecavüze uğramaktadır.

Biz buradan Çin’i tüm bu yaptıklarından dolayı kınıyor ve lanetliyoruz ve diyoruz ki, insanlık Çin’e teslim olmadı ve olmayacaktır. Biz Doğu Türkistanlılar asla teslim olmadık ve asla olmayacağız. Bunun için de her şeyimizi ortaya koyduk, koyacağız. Ey Müslüman ve Türk kardeşlerim siz de gelin daha fazla geç olmadan Çin’in bu Müslüman ve Türk soykırımına hep beraber ‘dur’ diyelim” dedi.

Basın açıklaması sonrasında Türk Ocakları, İnsani Yardım Vakfı ve çeşitli sivil toplum kuruluşları ‘Doğu Türkistan’ için imza kampanyasına destek verdi.

Kaynak: iha
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uslu’dan 10 Kasım Atatürk’ü anma mesajı
Uslu’dan 10 Kasım Atatürk’ü anma mesajı
Adıyaman’da muhtarlara "çatışma çözümü" eğitimi
Adıyaman’da muhtarlara "çatışma çözümü" eğitimi
Vali Çuhadar, Adıyaman OSB’deki sanayi tesislerini inceledi
Vali Çuhadar, Adıyaman OSB’deki sanayi tesislerini inceledi
Milli Eğitim Müdürü Gönen, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi
Milli Eğitim Müdürü Gönen, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi
Adıyaman’da sahte bandrol operasyonu
Adıyaman’da sahte bandrol operasyonu
Başkan Dağtekin’den 10 Kasım mesajı
Başkan Dağtekin’den 10 Kasım mesajı
Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
İki grup arasındaki kavgaya polis müdahale etti
İki grup arasındaki kavgaya polis müdahale etti
Başkan Kılınç, kadın ve gençlik merkezini ziyaret etti
Başkan Kılınç, kadın ve gençlik merkezini ziyaret etti
Jandarma özel harekat camisinin temeli dualarla atıldı
Jandarma özel harekat camisinin temeli dualarla atıldı
Fuat Tekin: “Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir”
Fuat Tekin: “Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir”
Otomobilin çarptığı kedi, tedavi altına alındı
Otomobilin çarptığı kedi, tedavi altına alındı
Vali Mahmut Çuhadar’dan yaralı Uzman Çavuş Hakan Çakmak’a ziyaret
Vali Mahmut Çuhadar’dan yaralı Uzman Çavuş Hakan Çakmak’a ziyaret
Klima motorları arasına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Klima motorları arasına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Adıyaman FK - Sakaryaspor: 0-3
Adıyaman FK - Sakaryaspor: 0-3
Adıyaman’da trafik kazası: 1 yaralı
Adıyaman’da trafik kazası: 1 yaralı
Milletvekili Türkkan’a şehit ailelerinden tepki
Milletvekili Türkkan’a şehit ailelerinden tepki
Adıyaman Üniversitesi Türkiye'nin En İyi 32. Üniversitesi İlan Edildi
Adıyaman Üniversitesi Türkiye'nin En İyi 32. Üniversitesi İlan Edildi
Okul servisinde ki tehlikeli yolculuğa ceza
Okul servisinde ki tehlikeli yolculuğa ceza
Koyun ve keçilerin yolculuğuna ceza
Koyun ve keçilerin yolculuğuna ceza
Fotoğraf sanatçısından İHA’ya Nemrut fotoğrafı
Fotoğraf sanatçısından İHA’ya Nemrut fotoğrafı
Jandarmadan servis şoförlerine eğitim
Jandarmadan servis şoförlerine eğitim
Yaralı kerkenez tedaviye alındı
Yaralı kerkenez tedaviye alındı
Muhabbet kuşunu bulana ödül
Muhabbet kuşunu bulana ödül
Otomobil şarampole savruldu: 1 yaralı
Otomobil şarampole savruldu: 1 yaralı
Başkanlar ve müdürler kırsal kalkınma projelerini görüştü
Başkanlar ve müdürler kırsal kalkınma projelerini görüştü
Milletvekili Tutdere, iktidarı yollar nedeniyle eleştirdi
Milletvekili Tutdere, iktidarı yollar nedeniyle eleştirdi
Başkan Dağtekin vakıf yöneticileriyle bir araya geldi
Başkan Dağtekin vakıf yöneticileriyle bir araya geldi
Adıyaman Belediyesi otobüs sayısını arttırdı
Adıyaman Belediyesi otobüs sayısını arttırdı
Bağımlılıkla mücadele koordinasyon toplantısı yapıldı
Bağımlılıkla mücadele koordinasyon toplantısı yapıldı

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim