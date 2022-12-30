CHP’li Binzet, bütün vatandaşların yeni yılını kutladı

2023 yılının yeni umutları yeşertecek ve sorunların çözüme kavuştuğu bir yıl olmasını dileyen CHP’li Başkan Binzet, “2022 de insan haklarının, basın özgürlüğünün yok sayıldığı, işsizliğin, enflasyonun, faizlerin zirve yaptığı, kadına yönelik şiddetin sürdüğü bir yıl oldu. Türkiye, adaletten ekonomiye, demokrasiden insan haklarına kadar birçok alanda daha da geriledi. Çocuklarımızın ve kadınlarımızın özgürce yaşayabilecekleri, işsiz gençlerimizin sorunlarının çözüme kavuşması, emeklilerimizin refah içinde yaşaması ve emekçilerim emeklerinin karşılığını alabildiği bir Türkiye hepimizin özlemi. 2023 yılı yeni umutları yeşertecek bir yıl olmasını temenni ediyoruz. Tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutlar, herkese huzur ve sağlık dilerim” ifadelerini kullandı